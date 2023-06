A- A+

Governo de Pernambuco assina empréstimo de R$ 900 milhões para reparar rodovias estaduais Ana Paula Matos, superintendente do Banco do Brasil em PE, assinou o acordo

O Governo de Pernambuco assinou, nesta quarta-feira (7), um empréstimo de R$ 900 milhões junto ao Banco do Brasil. A verba será destinada a obras de infraestrutura, com foco na recuperação de rodovias estaduais. A assinatura do contrato de financiamento aconteceu durante a cerimônia de relançamento do programa Farmácia Popular, no Compaz Ariano Suassuna, localizado na Zona Oeste do Recife.

O evento contou com a participação de Ana Paula Matos, superintendente do Banco do Brasil em Pernambuco, e da governadora Raquel Lyra (PSDB). A autorização para o Poder Executivo estadual contrair empréstimos de até R$ 3,4 bilhões com bancos nacionais e internacionais foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) no início de maio.

Segundo Raquel Lyra, algumas rodovias estaduais serão priorizadas, como a PE-15, citada pela governadora como um exemplo de má conservação. “A gente tem hoje, infelizmente, a segunda pior malha rodoviária do Brasil. Vamos utilizar esse dinheiro para organizar a PE-15; para fazer a PE-33, que vai ligar a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) ao Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), entre outras rodovias do estado”,

A governadora anunciou, ainda, que o estado contrairá outro empréstimo no valor de R$ 2,5 bilhões. De acordo com a chefe do Executivo, a verba será destinada a investimentos na saúde pública.



A assinatura do termo aconteceu durante a cerimônia de relançamento do programa Farmácia Popular do Brasil, nesta quarta-feira (7), no Recife. O evento contou com as participações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); do prefeito da capital pernambucana, João Campos (PSB); da ministra Saúde, Nísia Trindade; dos senadores Humberto Costa (PT-PE) e Teresa Leitão (PT-PE); e de outros parlamentares e ministros.

