Em Brasília, Raquel Lyra busca investimentos para Transnordestina

A- A+

A governadora Raquel Lyra (PSDB) voltou a Brasília em busca de investimentos para o desenvolvimento de Pernambuco. Em reunião com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes, a chefe do Executivo defendeu que a obra da Ferrovia Transnordestina seja executada e concluída dentro do contrato de concessão.

No encontro desta terça-feira (7), a governadora pleiteou que o Ramal Suape-Salgueiro volte a integrar o projeto da ferrovia e que os investimentos contemplem todos os trechos envolvidos.

“A Transnordestina é uma infraestrutura fundamental para o desenvolvimento econômico da região Nordeste. Ela vai integrar o Nordeste aos quatro cantos do Brasil, potencializando a produção e a competitividade dos nossos portos. Defendi essa tese na reunião do Consórcio Nordeste e levei a Transnordestina como projeto prioritário para Pernambuco no encontro que os governadores tiveram com o presidente Lula. Hoje estou aqui em busca de viabilizar a obra no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e junto à concessionária”, ressaltou a governadora.

Para o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, estão muito claras as prioridades do presidente Lula. "Há a preocupação de que o projeto por inteiro seja garantido, mesmo que ele seja inicialmente conduzido pela parte que já está pactuada, mas temos o compromisso de atender Pernambuco", assegurou. Os governadores do Piauí, Rafael Fonteles (PT), e do Ceará, Elmano de Feitas (PT) também participaram do encontro.

Segundo o MIDR, o projeto da Transnordestina está orçado em R$ 14,9 bilhões. A extensão da obra no trecho de Pernambuco é de 206 quilômetros. A obra completa tem 1.753 quilômetros de extensão em linha principal. A ferrovia passa por 81 municípios, partindo de Eliseu Martins, no Piauí, em direção aos portos do Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco.

Quando concluída, a Transnordestina terá capacidade para transportar 30 milhões de toneladas por ano e irá promover a integração nacional e incentivar a produção local, sobretudo de minério e grãos, gerando dinamismo na economia do Nordeste.

Também acompanharam o encontro o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias; os secretários estaduais de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, e de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques; e o presidente do Porto de Suape, Márcio Guiot.

Após a agenda, a governadora foi recebida pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, para uma reunião que tratou sobre as estradas e o desenvolvimento de Pernambuco. Foi discutida a necessidade de contemplar o Estado na nova etapa das obras da Transnordestina. A equipe técnica do MIDR e os secretários estaduais de Pernambuco também acompanharam o encontro.

SEGURANÇA

Raquel Lyra também se reuniu com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que teve como pauta a segurança pública. Combate à violência contra mulher e feminicídio foram alguns dos assuntos debatidos no encontro.

Veja também

Futebol Dado valoriza vitória do Náutico e elogia características de Gabriel Santiago: "meia diferente"