Em cerimônia prestigiada, Antônio de Pádua é empossado superintendente regional da PF em Pernambuco A cerimônia foi realizada no pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª região

Na tarde desta quarta-feira (15), o delegado da Polícia Federal (PF) Antônio de Pádua foi empossado como o novo superintendente regional da PF em Pernambuco. A cerimônia foi realizada no pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª região (Edifício Ministro Djaci Falcão), no Bairro do Recife, área central da cidade.

Entre os presentes na cerimônia estavam o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro; o prefeito do Recife, João Campos, e o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Augusto Passos Rodrigues, além de diversos políticos, desembargadores, procuradores e representantes da PF, entre outros.

Cerimônia ocorreu no pleno do TRF/5ª | Foto: Arthur de Souza/folha de Pernambuco

Além da presença do novo superintendente da Polícia Federal em Pernambuco, do diretor geral da PF e do prefeito do Recife, participaram da mesa de honra a secretária de Defesa Social em Pernambuco, Carla Patrícia Cunha; o presidente da Assembléia Legislativa de Pernambuco, Álvaro Porto; o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Frederico Ricardo de Almeida Neves; o Corregedor Regional do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador Élio Siqueira; o Procurador Regional da República em Pernambuco, Rafael Ribeiro Nogueira Filho; o comandante da Capitania dos Portos em Recife, Capitão de Mar e Guerra Frederico Medeiros Vasconcelos de Albuquerque; e o último Superintendente Regional da Polícia Federal em Pernambuco, Delegado de Polícia Federal, Daniel Grangeiro de Souza.

