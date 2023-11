Em encontro com papa Francisco, Marília Arraes apelou ao pontífice pela beatificação de Dom Helder

A- A+

Convidada para um evento no Vaticano, a vice-presidente nacional do Solidariedade, Marília Arraes, aproveitou o encontro com o papa Francisco e pediu, emocionada, pelo processo de beatificação do arcebispo emérito de Olinda e Recife Dom Hélder Câmara, que se encontra sob avaliação em Roma.

Na conversa, Marília ainda agradeceu ao pontífice os esforços que ele tem feito pela paz mundial. O encontro com o líder da Igreja Católica aconteceu durante o encerramento da apresentação do Concerto Pela Paz, realizado na Sala Paulo VI, no Vaticano, no último sábado (4).

A orquestra brasileira fez duas apresentações. A primeira aconteceu na sexta-feira (3), no altar-mor da Basílica de São Pedro, onde também tocaram ao lado de 12 italianos, oito ucranianos e oito russos. Os eventos foram organizados pelo Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica e pela Comunidade Obra de Maria, com apoio da Fondazione Cavalsassi.

Muito emocionada, Marília – que viajou ao Vaticano na companhia do marido, Cacau – agradeceu ao papa Francisco, durante um afetuoso aperto de mãos, pelo seu empenho em favor da paz mundial.

“Foi um encontro rápido, mas de uma intensidade que é até difícil explicar. Pedi a ele pela beatificação de Dom Hélder e agradeci por todo seu acolhimento, amor e pela sua luta em favor do fim das guerras e pela paz mundial”, destacou.

