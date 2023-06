A- A+

Em evento com Lula, João Campos exalta o Farmácia Popular e fala sobre nacionalização dos Compaz Prefeito do Recife discursou em cerimônia no Compaz Ariano Suassuna, na Zona Oeste do Recife

No evento de relançamento do programa Farmácia Popular do Brasil, realizado Compaz Escritor Ariano Suassuna, na Zona Oeste do Recife, o prefeito do Recife, João Campos (PSB) destacou a importância da medida e falou sobre a nacionalização dos Centros Comunitários da Paz, os Compaz. A cerimônia contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de outras autoridades.

Sobre a retomada do Farmácia Popular, o prefeito da capital pernambucana ressaltou a “reconstrução” de uma política pública que, segundo ele, foi esvaziada ao longo da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. “A gente tem um programa que faz de forma gratuita a distribuição de medicamentos complementando a rede do SUS. É simbólico ver que o presidente está no Recife, em Pernambuco, para mostrar que o Nordeste vai participar de um processo de reconstrução”, afirmou João Campos.

"O ex-presidente conseguiu destruir o que mais importante havia de políticas públicas no nosso país e tentou destruir a Farmácia Popular, mas o presidente Lula está aqui para mostrar que é possível reconstruir o Brasil. As desigualdades precisam ser combatidas. Como diria meu pai [Eduardo Campos], combater como uma doença física e moral", disse.

O prefeito do Recife comentou, ainda, sobre o projeto de nacionalização dos Compaz. Dirigindo-se a Lula, Campos reiterou que há um diálogo entre a gestão municipal e o Governo Federal, através do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

"Presidente, a gente está num equipamento chamado Compaz. Esse equipamento é um exemplo de política pública que mostra que é possível transformar vidas e construir sonhos. Esse equipamento foi premiado pela ONU como um dos equipamentos que apresentam a maior capacidade de redução das desigualdades sociais", destacou João Campos.

“Estamos conversando com o ministro Flávio Dino, que, junto com Lula, pretende construir equipamentos dessa magnitude no Brasil inteiro”, completou.

Mudanças no Farmácia Popular

Com nova roupagem, o programa Farmácia Popular do Brasil passa a ofertar todos os 40 medicamentos de forma gratuita para os beneficiários do Bolsa Família; antes, somente uma parcela do valor dos remédios era subsidiada pelo governo. Segundo a gestão, a iniciativa deve ampliar o acesso à assistência farmacêutica a 55 milhões de pessoas.



