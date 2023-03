Em passagem por Pernambuco, Lula distribui gestos e tenta manter relações institucionais

A- A+

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desembarca, por volta de meio dia, hoje no Recife, onde cumprirá uma agenda curta, mas intensa ao longo do dia. O petista tem como principal compromisso retomar, com uma nova versão, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Além disso, ele aproveita a passagem para distribuir gestos para aliados e se aproximar de lideranças locais, como a governadora Raquel Lyra (PSDB), que adota uma posição de independência em relação ao Planalto.

O primeiro compromisso do gestor no Estado é um almoço, no Palácio das Princesas, com a chefe do Executivo estadual e aliados, incluindo, o prefeito do Recife, João Campos (PSB). Na comitiva que acompanha o petista estarão presentes lideranças como os senadores Humberto Costa (PT) e Teresa Leitão (PT), o ministro de Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, entre outros.

Agenda curta, mas intensa

No encontro com Raquel Lyra, o presidente deverá assinar o acordo sobre a gestão da Ilha de Fernando de Noronha. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandoski, vem para o Estado para participar do ato. Ele é relator do contrato de cessão da Ilha na Corte.

No encontro com Lula, a governadora também deve aproveitar para tratar de pendências do Estado com o Governo Federal, a exemplo da construção de habitacionais e a conclusão da Transnordestina.

Resgate de programa e aliança

A passagem de Lula também será marcada por gestos ao PSB. O principal mote da visita do petista é o resgate do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A iniciativa foi criada no primeiro governo do petista, mas foi suspenso no Governo Bolsonaro. Diante disso, movimentos sociais elaboraram uma proposta ao então governador Paulo Câmara para a criação do PPA estadual, batizado de Pernambuco que Alimenta. Lideranças petistas já aproveitam o mote para cobrar que Raquel mantenha o programa no Estado.

“A gente já pediu a governadora que ela dê continuidade ao programa do governo anterior, que ela coloque também recursos, não acabe com o PAA estadual e fique só com o do governo federal”, afirmou o deputado Carlos Veras (PT).

Além disso, a passagem deve demonstrar a proximidade entre Lula e João Campos. A agenda do presidente foi costurada com o Executivo municipal. O petista também fará um gesto especial ao aliado, com o anúncio de investimentos para a área de prevenção de desastres no Recife. O anúncio atende a uma demanda de Campos.

