Em Paulista, Lula pede que estudantes se inscrevam no ENEM Presidente cumpriu agenda na Região Metropolitana do Recife, nesta quarta (7)

Durante o evento de inauguração do campus do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu aos estudantes que acompanhavam o evento que realizassem a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.

Entre críticas à gestão do ex-presidente Bolsonaro e declarações sobre a importância da realização do exame, Lula pediu que os estudantes repetissem suas falas e fez com que eles convocassem outros alunos à inscrição no Enem. "É muito importante fazer o Enem. O governo passado desmobilizou a sociedade brasileira para o Enem porque eles não acreditavam na educação”, disse o presidente.

“Eu já tive a idade de vocês, mas vocês vão demorar muito para ter minha idade. Por isso, eu queria começar pedindo para vocês estudarem. Esse [a fase escolar] é o momento mais extraordinário da pessoa humana durante sua passagem pela terra”, completou.

Em seu discurso, Lula também apontou a relação entre os investimentos em ciência e tecnologia com o desenvolvimento do país. “Não existe exemplo de um país que se desenvolveu sem antes investir na educação, que é a base fundamental para o crescimento da pessoa humana. Quanto mais formado a gente estiver, profissionalmente, mais o país vai se valorizar no exterior. Seremos capazes de produzir coisas com competitividade”, afirmou o presidente.

As inscrições para o Enem, que será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro, devem ser feitas até o dia 16 de junho; os interessados devem fazer o cadastro na Página do Participante. A taxa de inscrição é R$ 85 e deve ser paga até 21 de junho, com isenção prevista para determinados grupos sociais.

A inauguração do campus do IFPE em Paulista contou com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB); dos senadores Humberto Costa (PT-PE) e Teresa Leitão (PT-PE), do prefeito de Paulista, Yves Ribeiro (MDB); além de parlamentares e ministros.

