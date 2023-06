Em Pernambuco, Lula promete fazer indústria voltar a crescer

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em discurso no polo automotivo Stellantis, em Goiana, na Zona da Mata Norte, disse, na tarde desta terça-feira (06), que o Brasil é para ter empresários que tenham coragem para investir e trabalhadorres trabalhando satisfeitos com aquilo que estão fazendo e brigando para cada vez ganhar mais e fazer mais. "O estado crescendo, a cidade crescendo e o povo vivendo em um clima de paz e harmonia", afirmou.

O líder petista lembrou que quando foi presidente da outra vez, o Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo, mas hoje voltou a décima segunda colocação. "Tudo isso porque fizemos uma política que colocava o pobre como sujeito da história enão como esquecido nas periferias", acrescentou. Segundo Lula, o milagre da economia brasileira no governo petista foi colocar o povo pobre no orçamento.

Lembrou que quando deixou a presidência em 2010, deixou o país com R$ 2,7 trilhões. "Quando eu, em 2010, fiz uma reunião com a indústria estávmos vendendo 3,8 milhões de carros. Era recorde da indústria automobílistica. A previsão era de que em 2015 pudesse chegar a 5 ou 6 mihões de carros produzidos. Hoje, o Brasil produz menos de 2 milhoes", revelou.

Para Lula, esse dados mostram que também não cresceram os empregos, a massa salarial, o poder de consumo e o país só regrediu. "Nós voltamos para recuperar esse país", prometeu.

Para Lula, o Braasil não merecia passar pelo que passou. "Merecia melhor sorte. Este pais era respeitado no mundo. Virou protagonista internacional. "Voltamos para fazer o Brasil voltar a ser protagonista internacional", avisou.

Segundo Lula, os investimentos que o Brasil precisa deve vir da credibilidade do governo. "Como vou convencer o empresário a colocar dinheiro nesse país se eu não der para ele garantia?", indagou. De acordo com ele, não há nenhuma "explicação histórica de o Brasil ter os juros mais altos do mndo, de 13,75% , quando na verdade a inflação está em 4,7% ".

Segundo Lula, quem perde com isso é não só povo, mas também o empresário, independentemente do porte, que quer investir. "Ele só pode ter acesso ao dinheiro se o dinheiro for barato. Se for caro, as pessoas não tomam dinheiro emprestado porque não podem pagar.

Segundo Lula, o Brasil tem hoje 72 milhões de brasileiros na lista do Serasa. "Pessoas que fizeram dívida para comer, que usaram o cartão de crédito para isso e agora não podem pagar, por irresponsabilidade de um govenante que não soube entender a índole do povo brasileiro", disse, prometendo que o Brasil vai voltar a ter crédito barato. .

Lula prometeu tratar o Nordeste da mesma forma que o Sul. "Não é justo o Nordeste ser tratado como se fosse o primo pobre", afirmou. Antes de finalizar, o presidente lembrou que foi ele junto com o ex-governador Eduardo Campos que lançaram a pedra fundamental da Stellantis.

"Eu fiquei boquiaberto com o que vocês conseguiram fazer numa cidade do interior. Se depender do nosso governo, essa fábrica, pernambuco e o Brasil vão continuar crescendo", explicou.

