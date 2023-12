Em reunião do Conselho Deliberativo, Sudene anuncia R$ 40 bilhões para fundos regionais em 2024

A- A+

O Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) realizou, nesta quarta-feira (13), a sua 32ª reunião. O encontro aconteceu em conjunto com a assembleia geral extraordinária do Consórcio Nordeste dos Governadores, que escolheu a presidente do colegiado para 2024.

A reunião do Conselho Deliberativo foi presidida pelo ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e conduzida pelo superintendente da Sudene, Danilo Cabral.

Os principais itens da pauta foram as diretrizes e prioridades de 2024 dos fundos regionais - o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). Para o próximo ano, estão previstos recursos da ordem de R$ 38,7 bilhões para o FNE. Já para o FDNE, será investido R$ 1,2 bilhão. Juntos, serão aplicados cerca de R$ 40 bilhões.



De acordo com o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, os recursos serão aplicados seguindo o que está previsto no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE).

"Os recursos vão para inovação, sustentabilidade, infraestrutura, desenvolvimento social e produtivo, meio ambiente, e educação. Esses são os eixos de aplicação", afirmou.

Danilo Cabral reiterou, porém, que, para 2024, a Sudene dará uma atenção especial a alguns setores, como os micro, pequenos e médios empresários; mulheres empreendedoras; e pequenos e médios municípios.

Estiveram presentes a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (Cidadania); a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT-RN); o governador da Paraíba e atual presidente do Consórcio Nordeste, João Azevêdo (PSB-PB); o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT-BA); a vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB-CE); o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara; e a vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão (PDT), além de representantes de entidades e demais autoridades.

