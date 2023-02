A- A+

Em seu primeiro Galo no Executivo, Priscila lembra legado do pai e diz que Raquel está presente

Governadora em exercício, Priscila Krause (Cidadania), participa do seu primeiro Galo da Madrugada como governadora do Estado. A gestora assumiu o comando do Governo do Estado pela primeira vez após a governadora Raquel Lyra (PSDB), trasmitir o cargo na última quinta-feira.

Em entrevistas na chegada do Galo da Madrugada, Priscila Krause fez questão de dizer que a chefe do Executivo se fazia presente no evento por meio da sua participação. No Palácio do Campo das Princesas, Priscila Krause vem exercendo um papel de praticamente uma co-governadora, acompanhando a chefe do Executivo e cuidando, em especial, da articulação política do Governo com a Assembleia Legislativa.

Acompanhada do seu pai, o ex-governador Gustavo Krause, Priscila Krause enfatizou que sua própria história se confunde com a do maior bloco da Capital. Ela nasceu em 1978, mesmo ano que o Galo da Madrugada desfilou pela primeira vez. Ela lembrou que, com poucos meses de vida, o seu pai Gustavo Krause, na época vice-governador do Estado, a levou para acompanhar o bloco. Após 45 anos, foi a vez dela, ocupando o mesmo cargo do pai, fazer o convite para que ele a acompanhasse na festa.

