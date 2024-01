Em tom de recomeço, Lula promete construção de navios e recuperação do Estaleiro Atlântico Sul

A- A+

A tão aguardada visita do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acontece em Pernambuco. Ele veio ao Estado, nesta quinta-feira (18), com a missão de reordenar investimentos para o crescimento econômico local.

Durante discurso no anúncio de investimentos na Refinaria Abreu e Lima, localizada no Complexo Industrial Portuário de Suape, em Ipojuca, Litoral Sul, Lula prometeu que, na próxima vez que vier a Pernambuco, dará início à construção de novos navios e efetuará a recuperação do Estaleiro Atlântico Sul, também localizado no município.

Ele disse ainda que iria ao Sul do País, com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, consultar expertise de especialistas no assunto para, então, começar os trabalhos.

“Eu vou em Porto Alegre, junto com o Jean Paul, acho que o mês que vem, porque, também, nós vamos recuperar o Estaleiro, porque esse País é muito grande e não pode ficar subordinado à pequenez”, disse o presidente.

Agenda de Lula em Pernambuco para esta sexta (19)

Lula segue cumprindo compromissos em Pernambuco, nesta sexta-feira (19). O presidente participará, às 9h, da cerimônia de transmissão de cargo do Comando Militar do Nordeste (CMNE), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

Em seguida, às 10h30, o chefe do Executivo federal acompanha no mesmo local a solenidade de assinatura do Termo de Compromisso para a construção da Escola de Sargentos.

