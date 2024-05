A- A+

Em visita ao Recife, Eduardo Bolsonaro posa com as camisas dos três principais times de Pernambuco Ele foi presenteado com as camisas do Sport, do Náutico e do Santa Cruz

Na sua passagem por Pernambuco, nesta segunda-feira (27), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi presenteado com as camisas dos três principais clubes do Estado. Ele fez questão de tirar foto segurando a camisa do Sport, do Náutico e do Santa Cruz.

A lembrança foi dada por aliados políticos de Eduardo. O pré-candidato a prefeito do Recife Gilson Machado deu o manto do Náutico. Já Marlon Bolsonaro deu a camisa do Santa Cruz. A veste do Sport foi dada pelo ex-presidente da Empetur André Bolota.

Eduardo veio à cidade para fazer uma palestra em um hotel em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, reforçar o apoio à pré-candidatura do ex-ministro Gilson Machado (PL) à Prefeitura do Recife e também participar de uma reunião com empresários locais.

