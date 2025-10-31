A- A+

Empresário Eduardo de Queiroz Monteiro é homenageado com título de cidadão do Rio Grande do Norte Presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco participou da solenidade em Natal

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte entregou o título de cidadão norte-rio-grandense ao presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro. A sessão solene de entrega da honraria foi realizada na manhã desta sexta-feira (31), em Natal.

Ao fazer uso da palavra, o empresário agradeceu pela homenagem e agradeceu a acolhida dos potiguares. Ele lembrou os desafios de empreender num setor que tem, no momento, as receitas em queda. Eduardo Monteiro enfatizou que mesmo assim, não desistirá de continuar investindo no estado.

"Nós não temos o direito de desistir, nós não temos o direito de desanimar. Nossa história é de muitos anos. Nós temos que tirar a roupa, botar a farda de guerra e ir à frente mobilizar nossa equipe, reduzir nossos custos, não descuidar da lavoura. O maior ativo de uma usina, depois de sua força de trabalho, é a sua lavoura. Temos que cuidar desse bem precioso, fazer o trato cultural, se não com quanto, se não com tudo, com parte", enfatizou o presidente do Grupo EQM.

Ao abrir os pronunciamentos da solenidade, o deputado Hermano Morais (PV), propositor da honraria e presidente da sessão, destacou a motivação para a entrega do título ao empresário.

“É com grande satisfação que esta Casa Legislativa se reúne para conceder o título de cidadão norte-riograndense ao empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, um pernambucano que com visão, trabalho e compromisso social já se inscreveu na história do desenvolvimento do Rio Grande do Norte e do Nordeste. Eduardo é um modelo de liderança empreendedora”, declarou o parlamentar.

Presenças

Estavam presentes Claudia Monteiro, esposa do presidente Eduardo Monteiro, além dos diretores do Grupo EQM, Leonardo Monteiro, Domingos Azevedo e Eduardo Cunha; da vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, e da arquiteta Flávia Ajame Monteiro, esposa de Leonardo Monteiro.



Laços

Além das usinas Cucaú, em Pernambuco e Utinga, em Alagoas, o grupo EQM atua no território potiguar com a produção de etanol, açúcar e álcool pela Usina Estivas, localizada no município de Arez.



