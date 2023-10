A- A+

Empréstimo de R$ 1,1 bilhão da Compesa é aprovado pelo plenário do Senado Federal O senador Fernando Dueire (MDB-PE) foi o relator do empréstimo

Após a aprovação do pedido de empréstimo externo de US$ 202 milhões (R$ 1,1 bilhão) da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, o recurso foi aprovado por unanimidade pelo plenário, na tarde desta terça-feira (3). O senador Fernando Dueire (MDB-PE), relator do empréstimo, fez um requerimento de urgência para a pauta ser inserida na sessão deliberativa do dia.

Durante a manhã, a CAE aprovou o pedido de empréstimo também por unanimidade. Os recursos serão destinados ao Programa de Eficientização e Expansão do Saneamento de Pernambuco (PEX/PE) da empresa estatal. O abastecimento de água em diversas regiões do Estado é uma das prioridades.

De acordo com o Dueire, água é vida, saúde e dignidade. “Esses recursos chegam para reforçar o abastecimento d'água do Estado, da Região Metropolitana do Recife (RMR) e sobretudo do Agreste onde tem um maior desequilíbrio. Essa é uma iniciativa de grande relevância para o Estado de Pernambuco”, afirmou o senador.

O presidente da Compesa, Alex Campos, esteve presente durante a aprovação e representou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB).

Após aprovação no Senado, o empréstimo será sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com garantia da União e tendo como credor o New Development Bank (NDB), os recursos serão complementares às verbas já destinadas a obras hídricas no Estado pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O prazo de carência será de até 72 meses, com a amortização em 168 meses, totalizando 240 meses. A amortização terá periodicidade semestral pelo sistema de amortização constante.

