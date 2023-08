A- A+

Encontro do PSB reúne Geraldo Alckmin, João Campos e outras lideranças locais e nacionais em Gravatá O encontro acontece no Hotel Canariu's, em Gravatá, no Agreste

O Partido Socialista Brasileiro reúne neste sábado (12) principais líderes locais e nacionais em encontro no município de Gravata, Agreste pernambucano. O prefeito do Recife, João Campos, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, participam do evento.

O encontro, chamado Agenda 40, tem como tema “PSB na Reconstrução do Brasil”. Será o início de uma série de eventos regionais voltados ao fortalecimento do partido para as eleições de 2024. “É um momento de diálogo, e nossa militância podera colocar questões para que o Brasil ouça o que o PSB de Pernambuco tem a dizer. Essa Agenda 40 vai se desdobrar em outras regionais para que intensifiquemos as articulações para as eleições de 2024”, afirmou o presidente estadual do PSB, Sileno Guedes.

O deputado Sileno Guedes, presidente estadual do PSB abriu o encontro do partido em Gravata, no Agreste pernambucano, relembrando o legado dos ex-governadores Miguel Arraes de Alencar e Eduardo Campos.

Lembrou que a data foi escolhida por ser um presente a Eduardo, que faria aniversário no dia 10. Agosto também é o mês em que o PSB foi registrado. Amanhã (13) marca os nove anos da morte de Eduardo Campos.Compõem a mesa neste momento os deputados federais Eriberto Medeiros, Lucas Ramos e Pedro Campos. A ministra Luciana Santos, o Secreterio nacional de Segurança, Tadeu Alencar; o prefeito de Gravatá, padre Joselito; a deputada federal Lidice da Mata, a secretaria nacional do PSB, Dora Pires, e a mãe de João Campos, Renata Campos

O deputado federal Pedro Campos arriscou um poema no improviso, ressaltando que “a vida é bela”. “Hoje é dia de esperança. Porque a gente lembra que esta semana a gente relembra Eduardo Campos, e ontem lançamos ao lado do presidente Lula e de Alckmin o novo PAC. É tanto dinheiro que a gente nem sabe. Mas o povo sabe o que é a transnordestina, as adutoras, a duplicação de rodovias. Quanto mais a gente comemora as coisas mais imortaliza”, destacou.

Lembrou que a semana também é de saudade. “A saudade aperta ao lembrar Arraes e Eduardo. O povo lembra da eletrificação rural, Meu pai dizia que esses dois sentimentos - esperança e saudade - são essenciais pra ganhar a eleição”

O deputado registrou que como não é ano de eleição, saudade e esperança animam a luta do vereador, do militante, do vereador. “A luta pra gente não esquecer de onde veio nem do que precisa ser feito”, enfatizou Pedro Campos.

A prefeita de Surubim, no Agreste, Ana Célia, apelou por apoio dos deputados estaduais e federais para reduzir os prejuízos financeiros dos municípios. Também anunciou que estará na Marcha das Margaridas em Brasília, na próxima semana (dias 15 e 16).

Ressaltou, em Surubim, o papel de Miguel Arraes e do então senador, o usineiro Antônio Farias, que no Congresso votou a favor da reforma agrária. “Agora o momento é de reconstrução. O Governo Lula começou agora. Ele estava só consertando”, pontuou.

Veja também

mundo Presidente Deposto do Níger recebe visita médica