A- A+

Encontro entre Lula e João Campos foi marcado por trocas de gestos e elogios Presidente elogiou publicamente o prefeito do Recife em evento realizado nesta sexta-feira (5) no Recife

Na manhã desta sexta-feira (5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o prefeito João Campos (PSB) assinaram a ordem de serviço de construção de 18 encostas na cidade do Recife. Os investimentos são da ordem de R$ 49,7 milhões e vão beneficiar um total de 3 mil pessoas de 13 bairros da capital pernambucana. Em meio ao processo de escolha do vice da chapa de Campos nas eleições deste ano - vaga reivindicada pelo PT local -, o encontro entre o prefeito e o presidente foi cheio de gestos e elogios.

No seu discurso, João agradeceu a Lula e se colocou à disposição do presidente.

“Meu compromisso é estar sempre ao seu lado, pode contar comigo sempre, assim como o senhor contou com meu pai (o ex-governador Eduardo Campos), conte com o meu partido, com o nosso time, e siga fazendo o bem pelo Brasil. O presidente Lula pega a máquina (Governo) todos os dias e ‘mói’ para o ‘pequenininho’ e isso incomoda muita gente, mas isso salva muita gente”, afirmou o político.

João Campos interrompeu o momento em que o presidente iria iniciar o discurso para entregar o microfone que seu pai utilizou pela última vez. “De coração, (faço) essa singela homenagem, lhe agradecendo por tudo e dizendo, mais uma vez: O senhor nos representa e o que o senhor faz é necessário para o povo brasileiro”, reforçou o prefeito.

Na sequência, Lula tomou a palavra e retribuiu, tecendo elogios ao prefeito do Recife, ao destacar que ele tem apresentado bons projetos ao Governo Federal.

“Se você faz um projeto bem feito, não tem como dizer que não vai dar dinheiro, e pense num menino esperto, pense num ‘cabra’ jeitoso, está seguindo o caminho do pai, daqui à pouco está melhor”, enfatizou o presidente.

Lula lembrou ainda a relação estreita que tinha com o ex-governador Eduardo Campos e ressaltou que ele tinha muitos projetos. O presidente comparou o prefeito com o ex-governador, fez prospecções sobre o futuro de João Campos e deu conselhos ao político. “É um jovem mais esperto, porque aprendeu do pai, da mãe, se formou engenheiro e, com essa idade, tem um futuro político excepcional. Ele sabe que tem que trabalhar e fazer as coisas corretas, porque a gente não pode mentir para o povo; se a gente, mentir o povo descobre. Então, João, sempre seja verdadeiro, mesmo quando tiver que dizer não”, disse o presidente.





Leia Também

• Lula e João Campos assinam ordem de serviço para construção de encostas no Recife

O Partido dos Trabalhadores pressiona para que o prefeito escolha um vice da legenda e já apresentou dois possíveis nomes para compor a chapa do socialista: o do deputado federal Carlos Veras, e do assessor do Ministério de Relações Institucionais, Mozart Salles. João Campos, no entanto, não deu ainda qualquer sinal de que caminho irá tomar.

Veja também

JUSTIÇA Boate na Lapa onde duas mulheres relatam estupro é interditada pela prefeitura do Rio