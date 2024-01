Escola de Sargentos garante investimentos e empregos no Estado

A- A+

Na passagem por Pernambuco para anúncio de retomada de investimentos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, participam, hoje, às 9h, da Cerimônia de Passagem de Comando do Comando Militar do Nordeste. Depois da cerimônia, às 10h30, está prevista a assinatura de um termo de compromisso para a construção da escola de sargentos. Os dois compromissos estão previstos na agenda presidencial.

A obra prevê investimentos de R$ 1,7 bilhão e deve gerar cerca de 10 mil empregos diretos e outros 17 mil indiretos. A unidade de ensino vai centralizar a formação dos sargentos de carreira, que ocorre em estabelecimentos de ensino militar localizados em diferentes guarnições do Exército no país. Área do projeto alterada A área do projeto foi alterada, passando de 180 hectares (projeto inicial) para 90 hectares.

Uma das modificações diz respeito à transferência da vila militar para uma área adjacente, fora do campo e da Área de Proteção Ambiental (APA) Aldeia-Beberibe. A alteração atende o pleito da sociedade civil e movimentos ambientalistas pela preservação da região.

“São 6,2 mil pessoas que vão residir nesse ambiente escolar, com uma folha de pagamento de cerca de R$ 250 milhões por ano, injetados na economia local”, calculou.

Investimentos no Estado

Ao todo, 6,2 mil pessoas vão residir no local, com uma folha de pagamento de cerca de R$ 250 milhões por ano, injetados na economia local. Os detalhes do projeto foram anunciados em coletiva na última quarta-feira (17). Na ocasião, o o gerente do Subprograma de Implantação da Escola, general Joarez Alves Pereira Júnior, detalhou as mudanças no projeto. Ainda durante a coletiva, o militar garantiu que a escola será construída no Estado e que não há risco de mudança para outro local.

“Estamos fazendo tudo aquilo que é previsto, que é necessário e legal para a implantação da escola. Todos os nossos estudos indicam a viabilidade dela ser implantada aqui”, garantiu.

A construção da Escola de Sargentos foi anunciada em 2021 ainda no Governo Bolsonaro e logo o pleito foi abraçado pela bancada parlamentar federal de Pernambuco, que saiu em defesa do investimento.

