Escolas Cívico-Militares permanecem em Jaboatão dos Guararapes

A- A+

Apesar do anúncio feito pelo governo federal da extinção do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares (Pecim), até o final deste ano, o município do Jaboatão dos Guararapes manterá o modelo de escolas cívico-militares na rede municipal de ensino, segundo anúncio feito pelo prefeito Mano Medeiros.

No município, ainda será avaliada a inclusão de outras unidades escolares, devido à procura por vagas no período de matrículas. Atualmente, as escolas municipais Natividade Saldanha e Vereador Antônio Januário adotaram o modelo, mas integram o Programa de Escolas Integrais, com apoio de militares.

A manutenção do modelo foi defendida pelo gestor do município:

“O regime pedagógico dessas escolas é o mesmo das outras instituições, mas o apoio de 12 militares tem contribuído para a questão de disciplina, resultando em menor evasão, menos faltas e maior rendimento do aprendizado. São ganhos importantes que levam muitas famílias a pedirem a ampliação do modelo. Aliás, o envolvimento das famílias tem sido fator fundamental nos bons resultados obtidos, tanto de aprendizagem quanto de comportamento”, declarou o gestor.

Em Jaboatão dos Guararapes a Escola Natividade Saldanha, Cajueiro Seco, tem 415 alunos enquanto a Escola Vereador Antônio Januário, Prazeres, 375. Toda a equipe gestora e professores são do quadro efetivo e o ensino segue o referencial da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

“Até dezembro, nada muda para esses estudantes. E em breve vamos definir o formato que viabilizará a manutenção do modelo cívico-militar no município”, salientou o prefeito.

Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na política do nosso estado, clique aqui, cadastre-se e receba diariamente as atualizações do Blog da Folha no seu e-mail.

Veja também

Startups de Pernambuco recebem investimento da Sudene