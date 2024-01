"Essa não é uma obra de caráter eleitoral, mas estruturante", diz José Mucio, na escola de Sargentos

A- A+

Durante a solenidade de assinatura do Termo de Compromisso para a construção da Escola de Sargentos, realizada no Comando Militar do Nordeste (CMNE), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, o ministro da Defesa José Mucio Monteiro, afirmou que o evento representa o início da construção de uma oportunidade para os jovens do Nordeste.

"Essa não é uma obra de caráter eleitoral, mas estruturante. Digna de países de primeiro mundo. Obra de profundo alcance social", diz o ministro José Mucio Monteiro, sobre Escola de Sargentos.

O ministro fez questão de ressaltar que a obra gerará empregos e renda para toda a região. "Além das instalações militares, a Escolade Sargentos trará obras de infraestrutura para a região e oportunidades de emprego, ampliação de comércio, rede hoteleira", completou.

José Mucio ainda destacou os ganhos ambientais com a alteração da proposta. O projeto foi alterado no que diz respeito à área, passando de 180 hectares (projeto inicial) para 90 hectares. Uma das modificações diz respeito à transferência da vila militar para uma área adjacente, fora do campo e da Área de Proteção Ambiental (APA) Aldeia-Beberibe.

"Ganhos ambientais e preservação absoluta. Proposta de compensação ambiental trará melhoria do abastecimento hídrico. Enalteço o empenho dos militares. Minha relação com as Forças Armadas e de respeito e comprometimento”, avisa o ministro José Mucio

