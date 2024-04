Estado consegue aprovar, na Comissão de Finanças, fim das faixas salariais com projeto original

A- A+

O Governo de Pernambuco conseguiu aprovar na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do Estado (Alepe) o fim das faixas salariais dos policiais e bombeiros militares com o texto original, sem as alterações sugeridas pela oposição.



Com isso, a extinção das faixas vai ser escalonada até 2026. Mas precisa ainda ser aprovado no Plenário por maioria absoluta, com 25 votos, na semana que vem.

A votação em Finanças, na manhã desta terça-feira (30), empatou e em 4 x 4 e foi desempatada pela presidente do colegiado, deputada governista Débora Almeida (PSDB).

A relatora no grupo foi a deputada Socorro Pimentel (UB), que apresentou parecer contrário ao substitutivo da deputada Gleide Ângelo (PSB), que antecipava o fim das faixas para 2025.

Votaram favoráveis ao parecer e contra o substitutivo os deputados Luciano Duque (SD), Henrique Queiroz Filho (PP), João de Nadegi (PV), além da própria relatora Socorro Pimentel.

Votaram favoráveis ao substitutivo os deputados oposicionistas Rodrigo Farias (PSB), Diogo Moraes (PSB), Sileno Guedes (PSB) e Alberto Feitosa (PL).



