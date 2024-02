"Eu e Priscila, a gente não vai disputar a eleição deste ano", afirma Raquel Lyra

A- A+

A governadora Raquel Lyra (PSDB) reafirmou o compromisso dela e da sua vice Priscila Krause (Cidadania) de voltar seu foco para a gestão do Estado. Havia uma expectativa de que Priscila pudesse ser uma aposta do grupo político da gestora nas eleições do Recife devido sua relação histórica com o município. No entanto, a gestora deve seguir no Executivo estadual com Lyra.

Priscila Krause chegou a disputar as eleições do Recife em 2016. No entanto, a vice é um nome de confiança da chefe do Executivo estadual.

"A gente tem um trabalho incansável pelo povo de Pernambuco. Eu e Priscila, a gente não vai disputar a eleição neste ano. A gente está trabalhando para entregar o melhor possível, com toda nossa energia e todo nosso time, para o nosso estado. E claro que as eleições municipais serão tratadas. Nós temos um prazo de filiações e convenções e nesses prazos os partidos vão se posicionar. Nos não estamos aqui com jogo eleitoral, estamos com compromisso geracional. Um projeto politico que quer mudar Pernambuco para melhor", afirmoi.

