"Eu jamais seria candidato para contrapor Priscila Krause", diz Mendonça sobre eleições de 2024

O deputado federal Mendonça Filho (União Brasil) é o entrevistado desta segunda-feira (06) do programa Folha Política, da Rádio Folha FM 96,7. Na entrevista, por videochamada, ao âncora do programa, Jota Batista, e a subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito, o parlamentar fala,entre outras coisas, sobre o panorama político do Brasil e de Pernambuco, do seu mandato na Câmara Federal, reforma tributária, governo Raquel Lyra e das eleições de 2024 para a Prefeitura do Recife.

Atos antidemocráticos

Tenho passagens históricas por vários momentos na vida nacional. Eu,por exemplo, era o único deputado naqueles atos de 2013, quando o Congresso Nacional foi invadido pelas suas laterais. Em 2017, quando ministro da educação também tive o desprazer de ter boa parte do Ministério da Educação quebrada, por entidades vinculadas à esquerda. Acompanhei os atos do dia 8, que foram condenados por mim no primeiro momento. Não tenho esse problema de manifestar uma opinião a partir meu contexto político-ideológico. Para mim, ato antidemocrático tanto é direita quanto de esquerda. Ele é condenado dos dois lados. E essa foi minha posição no domingo, dia 8, porque para mim foi uma aberração absurda. Esses atos têm que merecer o rigor da lei, ou seja, quem praticou crime tem que pagar por eles.

CPI dos atos golpistas

Eu não me oporia, se por ventura vier para ajudar a esclarecer os episódios, eu poderia subescrecer essa CPI. Não tenho uma opinião conclusiva em relação à matéria, mas qualquer ação que leve em consideração alguns esclarecimentos do episódio e a punição dos culpados, será bem-vindo.O direito de protestar deve ser assegurado para qualquer um, direita, de esquerda, de extrema-direita, de extrema-esquerda. O que não dá para tolerar é incitamento de crime, de golpe, de destruição e prática de destruição do patrimônio público, que para mim é um ato deplorável, precisa ser condenado na forma da lei.

União Brasil e PT

Na verdade, o União Brasil adotou uma posição de independência, que contempla os vários segmentos e posições políticas no partido, que eu diria com muita clareza que hoje e majoritariamente de oposição ou de independência com relação ao atual governo. O partido vai continuar dividido com relação a se tornar base ou não do atual governo. Matérias que sejam de interesse da população brasileira, de interesse nacional, que tenham uma lógica de melhorar a vida da população contarão com meu apoio. Matérias que confrontem a independência das instituições, as liberdades de opinião e democráticas, como é o caso dessa procuradoria da verdade, ou que cerceia a liberdade de expressão, terão oposição clara e definida por parte da minha pessoa.

Comissão na Câmara

O União Brasil, a partir do nosso líder, deve sentar para discutir as preferências em termos de comissões após o Carnaval. Até lá, não teremos definição em relação a minha posição e qual as comissão temática que devo ocupar, mas eu diria que estaria entre Comissão de Justiça, Comissão de Fiscalização e Controle e Comissão de Educação, por conta da minha trajetória como ministro da Educação.

Reforma tributária

Tem que promover justiça tributária, ou seja, os mais pobres pagarem menos impostos; tem que ser simplificadora na arrecadação de impostos, que é muito complexo; e assegurar o desenvolvimento e a geração de empregos, que são impulsos necessários para o Brasil crescer com Justiça Social. Se vier sem que aumente a carga da impostos e facilite avida do cidadão com mais simplificação tributária e incentivo à geração de empregos, eu acho que ela terá tudo para ser aprovada. Se vier aumentando impostos, dificultando a vida do cidadão, terá resistência do Congresso Nacional.

Camilo Santana

Sempre tive com Camilo Santana uma relação muito positiva. Eu, quando ministro e ele governador do Ceará, estabelecemos um relacionamento pró-ativo tendo em vista o interesse da eduçação brasileira e especialmente do estado do Ceará. Posso dizer que é um homem que tem propósitos positivos, que conhece a educação do lado de quem ocupou cargo de governador e que tem abertura para o diálogo, sendo assim ele tem o meu respeito.

Isolda Cela

Isolda foi secretária da Educação, é uma das pessoas que se referencia como mãe daquele modelo de alfabetização na idade certa, que foi forjado e criado no Ceará e que ressignificou uma nacionalização da política de alfabetização na idade certa. É uma pessoa muito qualificada . Graças a Deus, não tenho essa dificuldade de mesmo quando tenho uma posição política divergente, diferente, reconhecer méritos das pessoas.

Raquel Lyra

Ainda é muito cedo para a gente fazer uma conclusão com relação ao governo Raquel e Priscila, mas eu antevejo um sinal positivo. Ela tem experiência, foi prefeita de Caruaru, eleita e reeleita; foi secretária de estado, sabe que máquina é grande, precisa ter uma boa equipe, descentralizar as suas políticas públicas, delegar e cobrar para que as políticas públicas atendam as necessidades básicas na ponta. Ela está ainda em montagme de equipe, não dá para a gente fazer uma cobrança com relação aos principais desdobramentos, e eu, como um aliado, vou trabalhar de Brasília e em Pernambuco para que o seu governo dê certo.

Secretariado técnico

Eu acredito que uma boa base técnica de um governo técnico produz resultados. Evidentemente, que você tem que permear o secretariado técnico com uma boa interação com o mundo político, porque para você tirar políticas públicas do papel não basta tão somente o ténico, você precisa ter essa interação e isso, eu creio que Raquel buscará ao longo do seu mandato como governadora de Pernambuco.

Priscila Cogovernadora

Tem (o papel de cogovernadora). Não dá para eu assumir uma posição que a rigor essa delegação parte normalmente do governante, no caso Raquel Lyra. Pelas declarações de Raquel, pelo papel que Priscila tem cumprido, eu não tenho dúvida de dizer que é absolutamente relevante (o papel de Priscila ). Ela tem atuado em participação estreita com Raquel, cogovernando e ajudando Raquel naquilo que é necessário, o que é muito positivo.

Eleições 2024

Eu jamais seria candidato para contrapor Priscila Krause. Eu tenho dito que, na verdade não afasto essa possilibilidade (ser candidato a prefeito), mas à medida que eu componho um agrupamento político, pode ser uma candidatura de vontade pessoal, exclusiva só, ela precisa ter um contexto social e político que agregue pessoas, movimentos políticos e algo que não está presente nesse momento. A gente vai ter que aguardar os desdobramentos futuros e eu quero engajar ou me engajar num movimento que possa ir além da minha vontade pessoal. Disposição de luta, todas conhecem, poucos de Pernambuco têm a que eu tenho. (...) Eu vou buscar a construção coletiva desse espaço político que eu ocupo há muito tempo e com relação Prsicila, eu tenho por ela um apreço pessoal de amigo-irmão, sou amigo dela há muito tempo, sou amigo do pai dela, Gustavo, e evidentemente que vou estar sempre em diálogo com ela. Se ela for candidata a prefeita, contará com meu apoio, porque gosto dela, admiro o trabalho dela e ela tem todas as qualidades necessárias a uma grande prefeita da cidade do Recife. Não é momento para discutir isso. Está muito cedo. Mas meu diálogo com Priscila será sempre verdadeiro e leal.

