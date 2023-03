A- A+

Ex-presidente do Sindicato dos Bancários assume a Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco Suzi Rodrigues foi candidata a deputada estadual em 2022 e integra a Rede de Mulheres Negras do Estado

A sindicalista Suzineide Rodrigues de Medeiros é a nova superintendente regional do Trabalho em Pernambuco. A portaria nº 717, do Ministério do Trabalho e Emprego, com a nomeação foi publicada no Diário Oficial da União da quinta-feira (23 ).

Suzi Rodrigues começou no movimento sindical em 1991, ocupando os cargos de secretária da Mulher, de Formação, Geral e de Finanças do Sindicato dos Bancários do Estado. Por dois mandatos, foi eleita presidenta. Atualmente é secretária de Finanças da entidade, cargo do qual se licencia a partir de agora.

Com experiência em negociação trabalhista e mais de 30 anos dedicados à defesa dos direitos dos bancários, destacou-se pelo projeto de combate ao assédio moral, que resultou na inclusão de uma cláusula específica na CCT da categoria. A Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuc (SRT-PE) é responsável por executar, supervisionar e monitorar as ações relacionadas a políticas públicas de trabalho e emprego.

Candidata a deputada estadual em 2022, pelo Partido dos Trabalhadores, Suzi conquistou 11.266 votos. Sua atuação, assegura, terá como prioridade políticas de proteção e garantia de direitos dos trabalhadores, entre eles o de local de trabalho salubre e decente

“Recebo com muita satisfação esta nomeação e fico muito lisonjeada por fazer parte da equipe do presidente Lula. O Ministério do Trabalho e a Superintendência Regional foram sucateados pelo governo anterior, então vamos reconstruir o Brasil e fazer do Ministério do Trabalho um órgão que, de fato, esteja à serviço de melhorias das condições de trabalho", ressaltou a superintendente, mestre em Sociologia pela .Universidade Federal de Pernambuco.

Integrante da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e do Coletivo de Combate ao Racismo da CUT, Suzi Rodrigues atua na área dos direitos humanos e do combate à desigualdade de gênero.

"Quero construir debates coletivos, tripartite, para que sejam dirimidos conflitos do trabalho, de modo que garanta a valorização dos trabalhadores e condições para que os empresários contribuam para geração de emprego e renda, com condições dignas. Este é o papel do Ministério do Trabalho, fiscalizar, combater o assédio moral, valorizar o primeiro trabalho, incentivar a capacitação profissional e mediar as relações”, afirma Suzi Rodrigues.

Para o presidente do Sindicato dos Bancários em Pernambuco, Fabiano Moura, a nomeação de uma integrante do movimento sindical é muito positiva para este momento de reconstrução do Brasil. "No Estado, assim como no país, a precarização das relações de trabalho foi aprofundada nos últimos anos, com reformas trabalhistas e previdenciárias nocivas para a população. A atuação de Suzi Rodrigues será fundamental para garantir condições dignas de trabalho e valorização dos trabalhadores, assim como combater o trabalho análogo à escravidão”, destacou Fabiano Moura.



