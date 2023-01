Ex-secretário de Defesa Social Antônio de Pádua é nomeado superintendente da PF em Pernambuco

A- A+

O ex-secretário estadual de Defesa Social e delegado federal Antônio de Pádua foi nomeado como o novo superintendente regional da Polícia Federal (PF) em Pernambuco. Ele já era apontado como o principal cotado para assumir a chefia da corporação no Estado.

A nomeação de Pádua consta em portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União de quarta-feira (18). O ato é assinado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Na portaria, o ministro também autoriza a dispensa do atual superintendente Daniel Granjeiro de Souza, que tomou posse no cargo em junho de 2021.

A publicação também nomeia superintendentes de outros estados e vem dias após a posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, o delegado federal Andrei Augusto Passos Rodrigues.

Carreira

Com um longo histórico na Polícia Federal, Antônio de Pádua é bacharel em direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e integrou o Ministério Público de Pernambuco como Oficial de Promotoria, entre os anos de 2000 e 2003. Em 2003, assumiu o cargo de delegado da Polícia Federal.

De janeiro a junho de 2017, o delegado ficou à frente da Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social e no dia 30 de junho foi empossado como secretário de Defesa Social de Pernambuco. O delegado deixou o cargo em 4 de junho de 2021 e o então secretário-executivo da pasta, Humberto Freire, foi nomeado para responder pela secretaria.

Histórico como delegado da PF

Em 2004 e 2005, Antônio de Pádua assumiu a chefia da Delegacia de Entorpecentes da PF em Pernambuco e a Coordenadoria de Operações de Erradicação de Maconha no interior do Estado. Já de 2006 a 2010, foi chefe do Setor de Inteligência da Polícia Federal em Pernambuco.

De 2010 a 2015, o delegado assumiu a chefia da Delegacia de Imigração em Pernambuco e em 2011 conciliou o trabalho com a chefia da Delegacia de Polícia Marítima. Em 2013, também assumiu a Coordenadoria Regional Adjunta de Segurança para a Copa das Confederações. Em 2014, foi da Coordenadoria Regional Adjunta de Segurança para a Copa do Mundo.

De 2011 a 2015, também ficou à frente da Coordenadoria da Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos e Vias Navegáveis em Pernambuco. Em 2015 e 2016, foi responsável pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos (GRCC) e foi chefe Regional da Interpol no Estado de Pernambuco. Já em 2016, assumiu a Coordenadoria Setorial para as Olimpíadas do Rio. Em 2016 e 2017, Antônio de Pádua foi chefe da Delegacia de Armas e Produtos Químicos.

