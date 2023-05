Ex-senador Fernando Bezerra Coelho recebe a medalha Armando de Queiroz Monteiro Filho

A- A+

O presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, recebeu, ao lado da esposa, Cláudia Portela, e da família, o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, que foi agraciado com a medalha Armando de Queiroz Monteiro Filho. A solenidade, que reuniu, também, diretores do Grupo EQM e jornalistas da Folha de Pernambuco, ocorreu no prédio onde funciona o jornal, no Bairro do Recife, nesta segunda-feira (15).

Os filhos do ex-senador, Miguel Coelho e o deputado estadual Antônio Coellho, participaram da entrega. Anotados, ainda, os diretores do Grupo EQM Leonardo Monteiro, Joanna Costa e Eduardo Cunha; a diretora administrativa da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; a arquiteta Flávia Ajame Monteiro; o advogado Renato Rissato; a editora-chefe da Folha, Leusa Santos; o assessor especial da Presidência do Grupo EQM, Joni Ramos.

A diretora de Marketing do Grupo EQM, Joanna Costa, leu a homenagem:

"Irresistível vocação de homem público, com explícita visão favorável às causas justas. Industrial, defensor dos legítimos interesses econômicos de Pernambuco e do País, preocupado permanentemente com a solução de graves problemas sociais de sua gente. Trata-se de um homem convicto de que a democracia é um valor universal. Estas são as razões que marcam o porquê do rosto de Armando de Queiroz Monteiro Filho estar gravado nesta singela peça metálica de homenagem a quem nos merece respeito e gratidão. O Grupo EQM tem a honra de oferecer a medalha Armando de Queiroz Monteiro Filho, na sua 9ª edição, a Fernando Bezerra Coelho, pelos seus relevantes serviços prestados a Pernambuco e ao Brasil".

O deputado estadual Antônio Coelho, o diretor do Grupo EQM Eduardo Cunha, a diretora Administrativa da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, o diretor do Grupo EQM Leonardo Monteiro, Flávia Ajame Monteiro, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho, o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, Cláudia Portela, a diretora do Grupo EQM Joanna Costa, o advogado Renato Rissato, e o assessor especial da Presidência do Grupo EQM, Joni Ramos | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Ao conceder a honraria ao político, Eduardo de Queiroz Monteiro falou sobre a sua coragem de homem público:

"Eu vejo em Fernando Bezerra Coelho a coragem que não pode faltar ao homem de carreira pública. É com muita satisfação que entregamos a medalha para o nosso sempre senador, Fernando Bezerra Coelho"

Fernando Bezerra Coelho recebeu com emoção a homenagem:

“Fico emocionado em receber esta medalha com o rosto e nome de Armando de Queiroz Monteiro Filho, porque representa o traço de personalidade que ele tinha, assim como meu pai, que diz que é preciso ter coragem para resistir e resiliência para enfrentar as adversidades. Levo sempre isso comigo”

Medalha Armando de Queiroz Monteiro Filho | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O presidente do Grupo EQM ainda citou outras personalidades que foram, ao longo dos anos, agraciadas com a medalha Armando de Queiroz Monteiro Filho, a exemplo do ex-prefeito do Recife João Paulo, do advogado Djair Pedrosa, do radialista Paulo Marques e do executivo Francisco Cunha.

Confira a lista completa:

2004: Dr. Djair Pedrosa (advogado)

2005: Paulo Marques (radialista)

2006: José Américo Mendonça (empresário)

2007: João Paulo Costa e Silva (deputado estadual e ex-prefeito do Recife) - entrega em 2008

2009: Francisco Cunha (TGI) - entrega em 2010

2010: Hildo Azevedo (médico) - entrega 2011

2014: Tadeu Alencar (secretário nacional de Segurança Pública e ex-secretário da Casa Civil do Governo do Estado)

2022: Paulo Câmara (presidente do Banco do Nordeste e ex-governador)

2023: Fernando Bezerra Coelho (empresário e ex-ministro)

