Federação PT-PV-PCdoB formaliza apoio a Zé Queiroz em Caruaru

Nesse domingo (7), a pré-candidatura de Zé Queiroz (PDT) à Prefeitura de Caruaru recebeu um reforço de peso. A federação PT-PV-PCdoB promoveu um evento na cidade para anunciar apoio ao ex-prefeito, que pretende voltar a chefiar o Executivo municipal em 2025.

Estiveram presentes no ato diversas autoridades, como o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, que também é presidente nacional do PDT; a ministra da Ciência, Tcnologia e Inovação, Luciana Santos, presidente nacional do PCdoB; os senadores petistas Humberto Costa e Teresa Leitão, além de deputados federais e estaduais e dirigentes dos partidos da federação.

A senadora Teresa Leitão elogiou a capacidade do Partido dos Trabalhadores de organizar o debate que culminou na decisão de apoiar Zé Queiroz. “Tínhamos dois pré-candidatos, Rosa, que chegou chegando com seu mandato brilhante, e Léo Bulhões, na militância desde muito jovem, hoje presidente do PT, uma das figuras políticas mais respeitadas na cidade, e que soube conduzir a unidade do partido que, por unanimidade, aprovou a aliança com Zé Queiroz”, enfatizou a senadora.

Teresa foi a responsável por promover o encontro entre Queiroz e o presidente Lula, durante a passagem do chefe do Executivo federal por Caruaru, na última quinta-feira (4). O ato de apoio ficou marcado pelo discurso reiterado de que Queiroz é o candidato de Lula em Caruaru.

Com o apoio, Queiroz ganha o maior tempo de rádio e televisão entre os candidatos da cidade, além de garantir uma ampla chapa de vereadores que levarão seu nome no santinho. O senador Humberto Costa prometeu participação direta do presidente Lula na campanha. A candidatura do ex-prefeito já recebeu apoio do PSB e Republicanos.

O pré-candidato declarou que está disputando mais um mandato em resposta ao chamado do povo. “Nós não estamos indo para fazer uma disputa apenas por vaidade, é por convocação do povo. Eu tenho uma missão que me é delegada pelo povo de Caruaru, e esse é o sentimento que me move para a disputa”, afirmou Queiroz em entrevista ao blog Cenário.

Zé Queiroz foi prefeito de Caruaru por quatro vezes, tendo terminado o último mandato em 2016. Também foi deputado estadual de Pernambuco por duas vezes, e seu filho Wolney Queiroz, que já foi vereador de Caruaru e deputado federal, hoje ocupa a Secretaria Executiva do Ministério da Previdência Social.

