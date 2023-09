A- A+

Fernando Filho (UB) fala sobre aliança no Recife e João Campos sinaliza abertura de diálogo parlamentar também falou sobre a reforma ministerial do governo Lula

Presente no Fórum Nordeste 2023, evento promovido pelo Grupo EQM, nesta segunda (4), no Bairro do Recife, o deputado federal Fernando Filho (UB) comentou sobre pautas da política local e nacional. A respeito de um possível ingresso de seu grupo político na prefeitura do Recife, preferiu deixar a cargo do seu irmão, o ex-prefeito Miguel Coelho (UB), que está responsável pelas articulações políticas na capital pernambucana.

"Tem muita conversa, muita coisa na imprensa mas, de fato, pouca coisa concreta. Essas conversas estão sendo tocadas por Miguel (Coelho). Ele está fora do país e tem sido procurado, mas tudo isso vai ser conduzido quando ele voltar, no dia 10 de setembro", disse.



O prefeito do Recife, João Campos (PSB), que também prestigiou o evento, se mostrou aberto para uma possível aliança com grupo dos Coelho. "A gente está construindo na política somando forças. Trazendo quem tem disposição e responsabilidade com o Estado e que dedica sua vida à vida pública para poder trazer melhorias para a vida das pessoas. Então a gente está em um processo de diálogo com diversas forças que vão nos ajudar no Recife e eles são uma dessas forças", comentou.

Reforma ministerial

Sobre a reforma ministerial que será proposta pelo governo Lula para acomodar partidos e reforçar sua base de appoio no Congresso, Fernando Filho, avaliou como positiva a indicação do seu colega Silvio Costa Filho, que está sendo colocado como nome do Republicanos para compor o ministério, que ainda deve contar com o Progressistas.

"A gente tem a expectativa. O próprio governo dá como certa a presença do Republicanos e do PP, particularmente o nome de Silvinho, que é quem eu conheço mais, é um nome que tem todas as qualificações para o governo e é importante do ponto de vista Congressual para ir consolidando essa base, porque tem muitas pautas que são importantes. O próprio presidente Arthur Lira fala sempre que precisa trabalhar as pautas e eu tenho certeza que isso vai ajudar para que ele [Lula] tenha uma base mais sólida e as coisas avançarem com mais tranquilidade".

Fórum Nordeste

Sobre a realização da12ª edição do Fórum Nordeste, o parlamentar destacou a importância dos debates para o desenvolvimento do setor. "Está de parabéns a indústria e a Folha de pernambuco por poder engendrar grandes nomes que entendem, estudam o setor de energia e biocombustíveis que é uma vocação nossa no Nordeste e particularmente aqui em Pernambuco. Tenho certeza que o debate com informações e conhecimento vai contribuir para que a gente possa identificar ainda mais os nossos desafios e problemas, mas também ressaltar as nossas potencialidades".



*Com informações da jornalista Pupi Rosenthal

Veja também

Rio de Janeiro Idosa é morta por bala perdida na Praça Seca, Zona Oeste do Rio