Festa de comemoração de 18 anos do Blog do Magno reúne lideranças políticas e empresariais no Recife Presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, elogia profissionalismo do jornalista

Lideranças politicas e personalidades prestigiam, na noite desta quinta-feira (23), no Mirante do Paço, localizado no Bairro do Recife, o jantar comemorativo pelo aniversário de 18 anos do Blog do Magno. O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, e sua esposa, Cláudia Monteiro, estão entre os convidados.



Também prestigiam o evento Joanna Costa, diretora de Marketing do Grupo EQM, e José Américo Góis, diretor Operacional da Folha de Pernambuco.

O evento comemora a maioridade do Blog do Magno ao som de um baile dançante animado pela Orquestra Super Ohara e artistas da terra.





Ao chegar ao evento, Eduardo de Queiroz Monteiro elogiou o profissionalismo de Magno Martins.



"Eu quero dizer que minha presença aqui é também a presença da Folha e de todos que construíram o jornal e, sobretudo, é uma reverência a esse grande jornalista que é Magno Martins. Ele é fundador da Folha. Foi nosso parceiro no jornal de Brasília, na Agência de Notícias Nordeste. Ele guarda uma história conosco de muita luta. Construímos uma relação viva de amizade", comentou.

Magno Martins destacou o pioneirismo em Pernambuco do Blog assinado por ele. “O capital do tempo, chegar à maioridade, realmente é um feito na vida de qualquer veículo de comunicação, especialmente, uma ferramenta que ninguém apostava, porque, quando a gente introduziu em Pernambuco, a cultura era de rádio, televisão, de jornal, e a gente inovou, apostou”, disse.

