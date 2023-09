A- A+

FIG é discutido em audiência pública na Alepe Reunião teve o objetivo de debater a realização do evento no próximo ano, diante do empasse existente

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promoveu, nesta quarta-feira (20), uma audiência pública para tratar do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG). Proposta pelo deputado estadual João Paulo (PT), a reunião teve o objetivo de debater a realização do evento no próximo ano, diante do empasse existente entre as gestões municipal e estadual.

Com o tema “Festival de Inverno de Garanhuns 2024: Qual o melhor caminho?”, a sessão contou com a presença de parlamentares, representantes do Governo de Pernambuco e da Prefeitura de Garanhuns, além de produtores culturais e artistas.

Em seu discurso de abertura, João Paulo destacou o que ele chamou de “atropelos” vivenciados pelo FIG em 2023. “Ao que tudo indica, foi a falta de diálogo entre os entes de governo que produziu os problemas enfrentados pelo festival neste ano”, apontou.

Renata Borba, presidente da Fundarpe, ressaltou que a entidade está há mais de 30 anos à frente da organização do FIG. Ao defender a edição promovida neste ano, ela citou a mudança de gestão e os desafios orçamentários como obstáculos enfrentados, mas salientou que o festival foi executado sem suprimir algum polo e com 90% dos artistas oriundos de Pernambuco.

“Infelizmente, quem bate no FIG, bate no povo de Garanhuns. Tentaram apequenar o festival, mas tenho certeza de que ele nunca foi tratado de uma forma menor da que ele merece”, afirmou a gestora, que admitiu falhas na organização deste ano e disse estar aberta a trocas com o poder municipal, para fazer um festival “ainda mais bonito” em 2024.

O prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino (PSB), reafirmou o seu interesse em municipalizar a promoção do evento. “Não existem dois FIGs, pelo menos no mês de julho. Existe apenas um, que será realizado de 11 a 28 de julho. Estamos abertos ao diálogo, mas não podemos permitir que seja, novamente, o fiasco que foi neste ano”, disse.

