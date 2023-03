Filho do ex-presidente João Goulart ressalta importância de "alimentar a democracia"

A- A+

"Não podemos esquecer de alimentar a democracia nem perdê-la de vista". A declaração é do ex-deputado estadual pelo Rio Grande do Sul (1983-1987) João Vicente Fontella Goulart, filho do ex-presidente João Goulart, deposto pelo regime militar em 1964. Hoje João Vicente Goulart participa da homenagem aos 40 anos do primeiro ato público pela redemocratização do Brasil, no Memorial da Democracia, no Sítio Trindade, em Casa Amarela, bairro da Zona Norte do Recife, a partir das 10h.

Em entrevista por telefone, ele registrou que depois dos 21 anos de ditadura enfrentados no Brasil, os últimos anos "correram muito soltos", facilitando episódios como a perseguição ao pré-candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por parte do então juiz Sérgio Moro, as 700 mil mortes por Covid-19, durante o Governo do ex- presidente Jair Bolsonaro (PL) e os atos golpistas registrados em Brasília, no último 8 de janeiro.

"Agora que derrotamos Bolsonaro, precisamos derrotar os castelos extremistas construídos na cabeça da população e que acabam deixando rastros como os do 8 de janeiro", sentencia, destacando a importância da solenidade de hoje no Sítio Trindade. "Precisamos relembrar permanentemente dos anos difíceis que vivemos para que eles não voltem. A luta pela democracia vale a pena e tem que ser incentivada e relembrada", acentua.

Candidato à Presidência da República em 2018 pelo Partido Pátria Livre (PPL), extinto e incorporado ao PCdoB, João Vicente Goulart admite ter sido difícil vencer as últimas eleições para o Planalto. "Mais difícil será reconstruir uma consciência política coletiva, humanitária e mais solidária", reconhece.

