Filiação do prefeito de Paulista, Yves Ribeiro, ao PT divide o partido Democracia Socialista (DS), tendência interna do partido, entrou com recurso para cancelar decisão

Na noite da última terça-feira (21), o Partido dos Trabalhadores (PT) homologou a filiação do prefeito de Paulista, Yves Ribeiro (antes MDB). Depois de muito debate, no qual uma parte apoiou, outra se absteve e uma terceira foi totalmente contra a filiação, a decisão final coube à direção estadual, uma vez que o cargo de prefeito é considerado um quadro importante.

O senador Humberto Costa é um dos entusiastas da entrada do prefeito no partido. Por outro lado, como Yves não apoiou a candidatura de Teresa Leitão ao Senado, o grupo desta se absteve. A divisão de opiniões reflete as diferentes correntes internas do PT e pode influenciar no futuro político do prefeito, já que a Democracia Socialista (DS), tendência interna do partido, entrou com recurso para cancelar a filiação de Yves, na manhã de quarta-feira (22).

Nos bastidores, fala-se que haverá uma reunião nesta quinta-feira (23), no começo da tarde, para decidir se o partido anula ou não a filiação do prefeito do Paulista. As negociações envolvendo a filiação de Ribeiro, comenta-se, começaram quando o prefeito passou a nomear membros da direção municipal do partido para cargos estratégicos no município.

Os empecilhos à entrada de Yves no PT vão além. A vereadora Flávia Hellen (PT), quadro orgânico do partido que faz oposição ao atual gestor, divulgou um manifesto colocando-se à disposição da sigla como pré-candidata à prefeitura de Paulista. De acordo com a vereadora, há uma Resolução Nacional do PT orientando candidaturas próprias nas cidades acima de 200 mil habitantes em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o partido estejam bem avaliados, o caso de Paulista, ainda de acordo com ela.

“Avalio que o PT está em um momento estratégico de reconstrução e precisa apostar nos quadros que já tem e não exportar. A cidade, hoje, vive dilemas gravíssimos. Na saúde, por exemplo, lidera os piores índices. Saiu recentemente um relatório que, junto com Jaboatão, Paulista é uma das piores cidades do Brasil para a primeira infância. Na infraestrutura, muita reclamação. O governo não tem uma boa avaliação, mais da metade da população rejeita e desaprova o governo Yves Ribeiro”, afirmou Flávia.

