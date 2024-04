Fim das faixas salariais reinicia tramitação após aprovação de relatório da deputada Gleide Ângelo

A- A+

O projeto de lei do Governo do Estado que extingue as faixas salariais dos policiais e bombeiros militares de Pernambuco sofreu alteração na Comissão de Segurança Pública da Alepe e teve incorporado o relatório da deputada Gleide Ângelo (PSB). A votação ocorreu na manhã desta terça-feira (23/04).

Com isso, a matéria reinicia todo o processo de tramitação e volta para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Casa (CCLJ), na próxima semana.

A deputada Gleide Ângelo (PSB) apresentou uma emenda que anteciparia para 2025 o fim das faixas, mesmo texto já sugerido na Comissão de Finanças pelo deputado Diogo Moraes (PSB).

A reviravolta foi possível porque de última hora o presidente da Comissão, deputado Fabrízio Ferraz (PP), resolveu votar contra o Governo.

