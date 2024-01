"Foi uma mancomunação entre alguns juízes", afirmou Lula, ao atacar Operação Lava Jato

A- A+

Em agenda para anúncios de investimentos em Pernambuco, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não poupou críticas à Operação Lava Jato. As declarações foram dadas, nesta quinta-feira (18), em discurso do chefe do Executivo na cerimônia de retomada de investimentos na Refinaria Abreu e Lima, localizada no Complexo Industrial Portuário de Suape, Litoral Sul de Pernambuco. Essa é a primeira agenda do chefe do Executivo federal este ano no Estado.

“Quando eu deixei a Presidência eu tive as contas dos meus oito anos de governo aprovadas por unanimidade no Tribunal de Contas e no Congresso. Somente cinco anos depois começou o processo de denúncia contra a Petrobras. Não era contra a Petrobras, porque se você quisesse de fato apurar corrupção, você apurava. O que não pode punir é a soberania de um país como o Brasil, e da sua empresa mais importante”, afirmou o presidente.

O chefe do Executivo ainda lembrou da sua prisão em 2018, quando se entregou à Polícia Federal (PF) no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Em 2019, o gestor foi solto após o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar a prisão de condenados após a segunda instância. Lula ficou preso por 1 ano, 7 meses e 1 dia (580 dias).

“Tudo o que aconteceu neste País foi uma mancomunação entre alguns juízes, alguns procuradores, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras”, bateu.

O chefe do Executivo ainda não poupou o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). “Quanto este País perdeu na sua competitividade internacional, até chegar ao ponto de a gente eleger um psicopata para ser presidente da República?”, questionou Lula.

