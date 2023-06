Folha de Pernambuco é homenageada na Câmara dos Deputados, em Brasília

A- A+

A Folha de Pernambuco, que completou 25 de atividades este ano, está sendo homenageada, na manhã desta quarta-feira (14), pela Câmara dos Deputados, em Brasília. O autor do requerimento é o deputado federal Augusto Coutinho . Esta é a terceira homenagem que o jornal recebe das casas legislativas pelo aniversário. A primeira foi na Câmara Municipal do Recife, proposta pelo vereador Almir Fernando (PCdoB); a segunda, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), com requerimento do deputado Sileno Guedes (PSB).

Do jornal estiveram presentes a homenagem, o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; o diretor executivo Paulo Pugliesi, a diretora administrativa Mariana Costa, a editora-chefe Leusa Santos; o diretor do Grupo EQM, Domingos Azevedo, e a colunista Betânia Santana.

O deputado federal Luciano Bivar (UB-PE) presidiu a mesa, que foi composta pelo deputado Augusto Coutinho, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro; o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro; o diretor executivo da Folha, Paulo Pugliesi; a diretora administrativa da Folha, Mariana Costa; a editora chefe da Folha, Leusa Santos. O evento contou com empresários e políticos de Pernambuco, como o presidente do Sindaçucar, Renato Cunha; o prefeito do Recife, João Campos, além de senadores, deputados estaduais e vereadores.

Luciano Bivar disse que hoje é um dia de muita felicidade para ele. "Quando se fala em opinião, se fala em liberdade de expressão, que é fundamental na democracia. Liberdade de expressão e democracia nutrem-se mutuamente. Temos que ter diversidade de opinião e de meio de expressão. A Folha em sintonia com os leitores priorizou a cobertura policial e da Alepe. A conjunção dessas pautas reduziu os indíces de criminalidade no estado. Isso mostra a importância da Folha do ponto de vista intelectual e político", disse Luciano Bivar.

"A folha trouxe várias inovações editorais como formato compacto. Seu conteúdo é diariamente adapatado as outras mídias. A conquista do sucesso percorreu o dificil caminho de adequação aos novos tempos e tecnologia", pontuou.

Segundo deputado, o grande diferencial da Folha é a qualidade, a pluralidade, independência e a credibilidade. "Isso faz da Folha parte indissoviavel da opinião pernambucana", acrescentou. O deputado também destacou o papel relevante o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, no sucesso alcançado pelo jornal.

Depois do discurso de abertura de Bivar, os presentes estão assistindo um vídeo institucional do jornal.

Assista na íntegra à sessão em homenagem aos 25 anos da Folha:

O deputado Augusto Coutinho, autor do requerimento, disse que é com muita alegria que comeora o primeiro quarto de século do jornal. "Criado a partir da visão inovadora de Eduardo Queiroz Monteiro, que abriu uma terceira via no mercado de comunicação do estado, quando se pensava que não existia espaço para um novo veículo", disse. Segundo Coutinho, a Folha nasceu com um desafio de levar o hábito da leitura a um numero maior de pernambucanos. O deputado relembrou a primeira manchete do jornal.

O deputado relembrou as inovações do jornal, ao longo dos anos. "O grupo ganhou o refroço do portal e de rádio, constituindo um complexo de comunicação. Em 2013, o jornal emcampou uma reformução da linha editoral, tornado ainda mais completo, mantendo o foco na prestação de serviços. Quatro depois, foi a pioneira no estado ao adotar o formato berliner, ideial para uma leitura agradável e mais eficiente em trermos economicos e ambientais", lembrou. Ressaltou também a forte presença da Folha em todas as mídias sociais. "Como Eduardo ressalta, o futuro é sempre agora. Vida longa à Folha", finalizou.

Em seu discurso, o deputado Carlos Veras (PT) disse que se está na Folha é fato, é porque aconteceu ou vai acontecer, é porque está na boca do povo. "Quero cumprimentar a folha pelo seu trabalho relevante. Faço questão de vir aqui cumprimenta-los pelo travlaho que tem feito", disse.

O deputado Fernando Monteiro disse que não se começa se não se faz as pessoas sonharem. "Por isso Eduardo, sua força de vontade trazem a esse momento de hoje. Estamos homenageando um veiculo que quebrou paradigmas. Essa homenagem mostra que aqueles que lá atras sonharam com dr. Eduardo viram o sonho virar realidade", afirmou. Lembrou a ainda que o presidente da Folha levou para Brasília a primeira agência de notícias do Nordeste", disse.

Relatou também a coragem de manter o impresso como uma marca de Eduardo Monteiro. "A Folha de Pernambuco é imortal pela sua coragem, determinação e força de Vontade", afirmou.

O deputado Felipe Carreras (PSB-PE) ressaltou não é comum em sessões solenes na Câmara ver tanta gente. "É uma alegria homenagear a Folha pelos seus 25 anos, um jornal popular que promveu a democratização da informação no nosso estado. Tem se destacado como um veiculo comprometido". Destacou também a importância da Folha durante a pandemia da covid-19. "A Folha desde o seu surgimento abracou as raizes culturais do estado. Quero destacar o papel fundamental desempenhado pelos profissionais que fazem parte dessa equipe", afirmou.

O deputado Renildo Calheiros (PCdoB-PE) afirmou que a Folha é um dos mais importantes veículos do estado. "A folha presta um grande serviço a pernambuco e ao Nordeste, com todo o trabalho jornalistico feito com muita competência. Fica aqui o abraço do meu partido e creio que de toda a camara. A Folha tem sido sempre uma defensora intransigente da liberdade de expressão e da Constituição do nosso país", pontuou.

O prefeito do Recife, João Campos, falou da alegria de estar na Câmara saudando Eduardo de Queiroz Monteiro. "Queria dizer que um motivo de emoção estar aqui. Fui deputado e agora prefeito e é a primeira vez que volto a esta tribuna. Nada na vida é por acaso. Estar de volta para fazer uma justa homenagem a um veículo de comunicação como a Folha. "Nossa relação é uma relação que antecede. Começou com meu pai", disse.

Para o prefeito, rodar um veiculo impresso, ter um portal, engajamento nas redes sociais e um corpo de profissionais competentes é uma tarefa quase que heróica fazer isso mantendo a qualidade. "A gente fica muito feliz de contar com esse encontro de hoje. Que venham mais muitos e muitos anos. Que a gente possa ter o fortalecimento da imprensa, que seja mais fortalecida. Que a gente possa ver Brasil afora muitas folhas cumprindo essa missão' acrescentou.

O presidente do Grupo EQM, do qual a Folha faz parte, Eduardo de Queiroz Monteiro, ressaltou a importância dos dois concorrentes da folha no Estado, O Diario de Pernambuco e o Jornal do Commercio, que são centenários, e que é uma honra para a Folha merecer essa homenagem. Ressaltou, também, a importância do ministro José Múcio, que estava à mesa, no cenário político nacional. "José Múcio presta um grande serviço à Pátria. Saiu do seu conforto e apenas e tão somente presta esse serviço extraordinário. Obrigado pelo que você tem feito pelo País", disse. Detacou a presença do prefeito e a relação de respeito e carinho que teve Eduardo Campos, pai dele. "Sua presença aqui ,João, também é a presença de Eduardo", disse.

O presidente ressaltou a importância da equipe no sucesso do jornal. "Antes de falar na folha que fazer algumas referências, os jornalistas como Leusa, Magno Martins e tantos outros. Agradecer de maneira valorosa do meu setor sucroalcooleiro. Eu vejo Mário Campos, André Rocha, Renato cunha, Pedro Robério, Roberto Hoanda, Estou honrado com a presença desses bravos companheiros".

Registrour também presença do setor de fornecedores de cana, como Alexandre de Andrade Lima e José Inácio, que representa do Nordeste. Também as lideranças sindicais e de diversos poíticos, como Dueire, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Filho, o melhor ministro das MInias Energias, segundo ele. Senador José Jorge, Teresa Leitão, Eduardo da Fonte, o presidente do porto do Recife, Delmiro Gouveia, Mauricio Hans, o deputado Tulio Gadelha, a ministra Luciana Santos, o senador Silvio Costa, Liana Ventura, representando a Fundação Altino Ventura.

"Preciso dizer que essa Folha nasceu de forma inusitada. A leitura era elitista. A folha entrou com uma proposta popular, com preço de capa baixo. Um jornal com perfil popular, com o tempo as circunstancias foi nos levando para o formador de opinião. Aí fomso ganhanhdo um mercado que não era nosso mercado original", disse. Lembrou da fundação do jornal e se emocionou ao falar do pai, que era o dono do imóvel. Lembrou também das restaurações que foram feitas na estrutura do prédio para suportar a rotativa do jornal.

Ao longo do discurso, o presidente do grupo EQM relatou as dificuldades que enfrentou no início do jornal. "No mundo das redes sociais e das fake news, o jornal tem um papel muito importante. Tem sido um desafio cotidiano, mas estou motivado a continuar essa luta", garantiu.

"O jornal tem que permitir que todas as forças se represente no jornal. Não podemos de dar essa pluralidade. Eu talvez seja a pessoa menos importante do jornal, eu não vivo o jornal diariamente, mas quer dizer que há todo mundo em torno do jornal torcendo para que esse veículo resista, sobreviva, seja um trincheira importante das defesas das melhores causas de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. Quero agradecer penhoradamente essa homenagem que recebo hoje. É uma homenagem a uma veiculo, a uma ação coletiva. Voltamos reenergizados, mais fortalecidom com essa homenagem. Ela é talvez a coisa mais importantes que já recebemos no 25º ano da Folha", disse.

Disse que torce para o mundo digital que vem se afirmando, mas ao mesmo tempo que conviva com a tradição. "Sou da confraria de Gutenberg, gosto de pegar no jornal, do cheiro da tinta, mas essa geração minha já não é a que prevalece. E essa geração a rigor não tem mais a audiência que rtem os que chegam para a leitura e à audiência", pontuou.

Para Eduardo de Queiroz Monteiro, a homenagem é de uma simbologia extraordinário. "contem conosco nas defesas das melhores causas. Meu pai onde estiver, está muito feliz com essa homenagem. Ele teve um papel muito importante em toda a minha trajetória. Eu não seria nada sem ele. Aquele velho faz uma falta enorme e aquela fôrma se foi. Todos nós depois dele estamos muitos anos-luz daquela luz luminosa e às vezes incandescente", afirmou.

Ao finalizar a sessão, o deputado Luciano Bivar agradeceu a presença de todos e ao autor do requerimento de homenagem à Folha, Augusto Coutinho. Esclareceu que muitos outros convidados queriam também falar, estavam inscritos, mas não foi possivel pela limitação do tempo.

Depoimentos de convidados:

Delmiro Gouveia / Foto; Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

"A Folha retrata a verdade, os fatos como eles são. Então, é de suma importância essa vanguarda do jornalismo, essa representatividade e parabéns todo grupo EQM, em especial na pessoa de Eduardo Monteiro pela sua liderança e isenção na informação que traduz". Delmiro Gouveia, presidente do Porto do Recife.

Luara Baggi (ASCOM/MCTI)

"Um jornal ainda muito jovem. Apenas com 25 anos, mas já demonstrou muita força de conteúdo, de informação, de contribuição democrática na medida em que é um jornal plural que absorve várias opiniões divergentes e que, como bem disse Eduardo Monteiro em seu discurso, é movido pelas boas causas. E acho que, nesse contexto em que estamos vivendo no País, em que as redes sociais estão substituindo a escala da comunicação, o jornal vem para resgatar aquilo que é fundamental: a defesa da democracia e buscar sempre reverberar a verdade, o que, infelizmente, não é um fenômeno nas redes sociais e acho que é um contraponto importante e só quero desejar longa vida à Folha de Pernambuco".

Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia

