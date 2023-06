A- A+

Folha de Pernambuco é homenageada pelos 25 anos na Câmara dos Deputados; assista ao vivo Deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos-PE) foi o autor do requerimento

A Folha de Pernambuco recebe, agora, homenagem em sessão solene na Câmara Federal, em Brasília, pela marca de seus 25 anos de fundação, alcançada no último dia 3 de abril. O deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos-PE) foi o autor do requerimento.

Assista ao vivo:

Recebem a homenagem o presidente e fundador, Eduardo de Queiroz Monteiro; o diretor executivo, Paulo Pugliesi; a diretora administrativa, Mariana Costa; e a editora-chefe, Leusa Santos.

Em ofício, Augusto Coutinho afirmou que a Folha de Pernambuco “defende as causas e bandeiras em favor do Estado e do bravo povo pernambucano”. O parlamentar também fez questão de exaltar o vínculo de compromisso entre o jornal e os seus leitores. “Na verdade, a Folha de Pernambuco tem uma única paixão, a quem mantém uma fidelidade sem limites, que é o seu público leitor”, afirmou.

