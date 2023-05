A- A+

Folha de Pernambuco recebe a visita do presidente do BNB, Paulo Câmara Paulo Câmara abordou diversos temas, entre eles o investimento bilionário do banco em Pernambuco

O presidente do Banco do Nordeste (BNB) e ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, visitou a Folha de Pernambuco na manhã desta segunda-feira (8).

Receberam o gestor do BNB o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro; a diretora Administrativa da Folha, Mariana Costa; o diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi; o diretor Operacional, José Américo; a editora-chefe da redação, Leusa Santos; e a colunista Roberta Jungmann.



Também participaram do encontro os diretores do Grupo EQM, Leonardo Monteiro, Joanna Costa Domingos Azevedo, Eduardo Cunha, Paulo Júlio, além do assessor especial da Presidência do Grupo EQM, Joni Ramos, e o advogado Renato Rissato.



Durante a visita, Paulo Câmara abordou diversos temas, entre eles a busca por expansão e disburocratização de crédito para todos os estados do Nordeste e diferentes setores econômicos. O ex-governador também relatou estar fazendo relações internacionais para adquirir novos investimentos.





"O horizonte é muito bom. Muita capilaridade. Atingimos dois mil municípios, envolvendo cerca de 300 agências. Todos os grandes empreendimentos eólicos e solares do Nordeste, o banco do Nordeste está bancando, são pelo menos de R$ 200 a R$ 300 milhões de investimento de cada empreendimento. Cinquenta por cento da energia verde é financiado pelo banco", afirmou Câmara.

O presidente do BNB também falou sobre as expectativas de expansão dos investimentos para o agronegócio e também disse estar realizando negociações com o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), também conhecido como "banco dos Brics".

"A carteira do agro é boa. Temos muito o que fazer ainda, mas o setor aqui, do açúcar e do alcóol, tem representantes bem trabalhados. Estou vendo uma expansão que é boa para o Nordeste. [...] Já conversamos com o Banco Interamericano, temos uma operação para eles fazerem conosco de 300 bilhões de dolares. O governo federal também me autorizou a conversar com o Brics", informou Paulo Câmara.







