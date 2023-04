A- A+

Folha de Pernambuco recebe homenagem da Câmara do Recife Diretores, editores, repórteres e a equipe administrativa do jornal acompanharam a solenidade

O Jornal Folha de Pernambuco recebeu uma homenagem da Câmara Municipal do Recife, nesta sexta-feira (14). . Diretores, editores, repórteres e a equipe administrativa do jornal acompanharam a solenidade de homenagem. Mahatma Costa, campeão mundial de acordeon, garantiu a trilha sonora do momento com uma prévia do São João e um pouco de forró.

A homenagem foi proposta pelo vereador Almir Fernando, em reconhecimento pela importância do jornal, que completou 25 anos no último 3 de abril.

"Trabalhar na Folha é muito importante, e receber esse reconhecimento fala muito sobre o que realizamos com esse trabalho", comentou o diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo.

Durante a homenagem foi exibido um vídeo comemorativo sobre os 25 anos da Folha de Pernambuco com o lema "Se é fato, é Folha".

Em seu discurso, o vereador Almir Fernando (PCdoB) lembrou as mudanças que aconteceram com o decorrer dos anos no jornal, como a forma de abordagem de temas policiais e o formato prático de seu jornal impresso.

