Folha de Pernambuco recebe homenagem na Alepe pelos 25 anos de fundação

A- A+

A Folha de Pernambuco recebe, nesta quinta-feira (20), na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), uma homenagem pelos seus 25 anos. Proposta pelo deputado Sileno Guedes (PSB), a celebração visa reconhecer a importância do jornal para o Estado.

O veículo iniciou suas atividades no dia 3 de abril de 1998, fundada pelo empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do jornal.

"Estamos muito felizes de receber essa homenagem",celebrou o presidente do Grupo EQM.

A solenidade também contou com a participação do Diretor Executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, do Diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo, da Diretora Administrativa da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, e da Editora Chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos.

Na ocasião, Paulo Pugliesi comentou sobre a honra em receber a homenagem.

"Muito nos honra essa homenagem da Assembleia Legislativa de Pernambuco, porque mostra o reconhecimento de todo nosso trabalho ao longo desses 25 anos", comentou o diretor.





Veja também

CELEBRIDADES Além de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb, veja outros seis casais de famosos que se separaram em 2023