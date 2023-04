A- A+

Folha de Pernambuco será homenageada, nesta sexta-feira (14), pela Câmara do Recife Requerimento do vereador Almir Fernando reconhece importância do jornal, que está fazendo 25 anos

A Folha de Pernambuco, que está completando 25 anos de atividades este mês, será homenageada pela Câmara Municipal do Recife, nesta sexta-feira (14), às 16h. O vereador Almir Fernando (PCdoB), autor do requerimento, apontou a valorização do trabalho da imprensa como o principal motivo da homenagem.

“É o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Folha de Pernambuco. Nós, vereadores, por unanimidade aprovamos essa homenagem. É um veículo que tem serviços prestados a Recife, a Pernambuco e ao Brasil. Nos sentimos honrados e convidamos a todos para a cerimônia”, afirmou o vereador quando visitou o jornal para a entrega do convite à solenidade.

A Folha de Pernambuco foi fundada e é presidida pelo empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, que também comanda o Grupo EQM. O veículo de comunicação quebrou paradigmas no jornalismo de Pernambuco ao, entre outras realizações, consolidar uma terceira via de mídia impressa no Estado.

Caracterizado pela aceitação do público, o jornal incorporou um novo universo de leitores, impulsionando o hábito da leitura diária em todas as camadas sociais. Em pouco tempo, ampliou a participação no mercado, com velocidade e proporção surpreendentes.

A Folha lançou pioneiramente em Pernambuco o formato berliner, mais compacto e que torna a experiência de leitura prática, moderna e alinhada às tendências mundiais. De início, o formato foi aplicado na edição única de fim de semana, a Folha Mais. A aceitação do público foi tão positiva que, dois meses depois, o formato berliner foi incorporado aos outros dias da semana.

A Folha tem também seu portal de notícias, serviços e entretenimento que mais cresce em Pernambuco. A equipe de conteúdo está atenta aos fatos do dia, no Brasil e no mundo. O Portal reúne notícias locais, nacionais e internacionais, além de conteúdo de entretenimento, todos ambientados em ambiente multimídia, e com forte reverberação nas redes sociais. O portal é integrado aos demais veículos de comunicação do Grupo EQM: Rádio Folha FM 96,7 e o jornal.

Isso proporciona ao internauta uma atualização sobre o que acontece no Brasil e no mundo em tempo real, integrado às mídias sociais, que hoje são uma rápida fonte de informação. Além disso, blogueiros e colunistas oferecem uma visão crítica e plural dos mais variados assuntos. O portal atinge um público de mais de milhão de pessoas por mês. Os acessos quadruplicaram nos últimos 24 meses.

