A- A+

Francismar Pontes entra na disputa pela vaga de conselheiro do TCE Deputado anuncia candidatura no dia em que a Assembleia aprova o voto secreto para o pleito

Aos 65 anos, o deputado Francismar Pontes (PSB) também vai disputar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE). “Estou no limite da idade e resolvi me candidatar. A Casa vai apreciar, e ela é soberana”, afirmou. A eleição está prevista para acontecer em agosto. Um mês antes a vice-presidente do TCE, Teresa Duere, se aposenta.

O deputado anunciou a candidatura no mesmo dia em que a Assembleia Legislativa aprovou o voto secreto para o pleito do TCE, o que, na avaliação dele, dá mais independência ao Poder Legislativo.

“Quando vota secretamente, o deputado vota no que ele acha. Quando a votação é aberta, a pressão é total da sociedade, do governo e outras instituições”, avaliou.

Francismar Pontes é o mesmo que na eleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Pernambuco, em fevereiro deste ano, desbancou o deputado Doriel Barros (PT) no bate-chapa. Ao pedir votos, dirigiu-se aos pares citando especificidades de cada um. Estourou o tempo, mas conquistou a segunda vice-presidência.

Na disputa pela vaga de conselheiro do TCE-PE também estão os deputados estaduais Débora Almeida (PSDB); Joaquim Lira (PV), Kaio Maniçoba (PP) e Rodrigo Novaes (PSB); o deputado federal Guilherme Uchôa Júnior; e o ex-deputado estadual Tony Gel. A Constituição Federal permite a disputa até os 70 anos.

Veja também

BBB 24 Tadeu Schmidt anuncia a reabertura das inscrições para o BBB 24; saiba como se candidatar