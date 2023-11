A- A+

Fred Loyo toma posse como novo presidente do PSDB-PE O evento aconteceu na sede do partido, no Derby, área central do Recife

O PSDB-PE realizou na manhã desta quarta-feira (29), uma convenção do diretório estadual, para empossar o novo presidente da sigla no estado, Fred Loyo. O empresário do ramo de hotéis, que nunca ocupou cargo público, assume a cadeira após indicação e “benção” da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), que estava na presidência da legenda até então.

"A nossa programação é preparar o partido para as eleições do ano que vem. Nós temos um desafio enorme de estruturar as candidaturas ao longo das cidades do estado de Pernambuco todo. Queremos ter candidatura própria nas principais cidades, e em outras, formar as coligações necessárias com os partidos aliados para que a gente possa ter um grupo de prefeitos sintonizados com o projeto político da governadora Raquel Lyra.", disse Fred Loyo em sua primeira coletiva como comandante da sigla.

O novo presidente do PSDB-PE afirmou também que aceitou o cargo "a convite da governadora" e "para comandar o projeto dela". Ao ser questionado sobre as expectativas e desafios de estar a frente da legenda, afirmou que trabalhará "com a ajuda" e "sob a liderança dela".

Nos bastidores, muito se falou nos últimos meses sobre uma possível saída de Raquel do partido. Sobre o assunto, Fred Loyo afirmou que "não conta com essa possibilidade, por enquanto".

Durante o evento — que aconteceu na sede do partido, no Derby, aréa central do Recife — também tomou posse Débora Almeida (PSDB), deputada estadual, que assumiu a cadeira da vice presidência da sigla no estado. Rubens Júnior permaneceu como Secretário Geral, e Rodrigo Lira, como tesoureiro.

Embate de colegas de partido

Alváro Porto, que também é filiado ao PSDB, foi convidado mas não compareceu. Na semana passada, o deputado se envolveu em um confronto direto com a presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Assembleia Legislativa de Permabuco (Alepe), Débora Almeida (PSDB) — agora vice-presidente do partido — na polêmica votação dos relatórios da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2024.

"Eu formei uma relação muito boa com o presidente Álvaro Porto ao longo da campanha [de Raquel Lyra]. Nós fomos para vários municípios juntos e conversamos muito. Depois da posse dele como presidente da Alepe, nós estivemos juntos algumas poucas vezes. A postulação dele é legítima. Semana passada, o procurei na Assembleia, fiz uma visita, e ele me recebeu muito bem. Conversamos por mais de duas horas. Uma conversa muito amistosa. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema com ele.", assegurou Fred.

Álvaro já havia verbalizado anteriormente que queria ser o presidente da sigla.

Marcou presença

Estiveram presentes no ato, representando o Governo de Pernambuco, a governadora em exercício, Priscila Krause (Cidadania) — Raquel Lyra (PSDB) embarcou para Dubai com o presidente Lula (PT), para participar do COP 28 — e o secretário de Turismo e Lazer, Daniel Coelho (Cidadania). Os partidos integram a federação Cidadania PSDB. Além deles, os prefeitos de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, e de Ipojuca, Célia Sales (PP). Também marcaram presença diversos vereadores, deputados estaduais e lideranças do PSDB de todo o estado.

