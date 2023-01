Futuros secretários do Governo de Pernambuco comentam sobre desafios da nova gestão

A- A+

A governadora eleita Raquel Lyra (PSB) e sua vice, Priscila Krause (Cidadania), tomam posse na tarde deste domingo (1º). Ao chegarem à sede da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), os futuros secretários falaram sobre as expectativas para o novo governo.



O futuro secretário da Casa Civil, Túlio Valença, comentou sobre os desafios do novo governo, neste domingo (1º), na sede da Assembleia Legislativa de Pernambuco, onde acontece a solenidade de posse da governadora e vice-governadora eleitas Raquel Lyra (PSDB) e Priscila Krause (DEM).



Segundo Túlio, após a posse do novo secretariado, prevista para acontecer nesta segunda-feira (2), às 10h, o novo governo fará uma reunião com todos o primeiro escalão. "Vamos ter uma reunião de alinhamento com os secretários para começar já os trabalhos, não dá para esperar. A gente vai continuar - eu estava participando da transição - e agora o trabalho é só continuação, agora de verdade", disse. Ele informou que a reforma administrativa anunciada pelo novo governo deverá ir ao legislativo já na primeira semana de janeiro. “A reforma administrativa está praticamente pronta e finalizada. A gente precisou fazer alguns ajustes agora em dezembro, mas ela deve ir (à Alepe) agora no início de janeiro”.



Lucinha Mota, indicada ao cargo de Secretária da Justiça e dos Direitos Humanos, compartilhou sua perspectiva sobre a pasta. A ativista social se tornou reconhecida por sua luta por justiça após o assassinato da filha Beatriz em 2015, que tinha sete anos de idade, no colégio em que estudava no município de Petrolina.

“Acredito que toda a minha trajetória de luta já é um espelho para enfrentar a criminalidade. Um governo não pode tolerar as injustiças. Esse, com certeza, será o nosso grande desafio e estaremos preparados para enfrentá-lo”, afirmou.

Articulação política reforçada

Túlio Valença destacou que o novo governo dará ênfase às articulações políticas para equilibrar o perfil técnico escolhido para o secretariado. "Vai ser uma co-Casa Civil. Haverá outros três secretários que atuarão na articulação política. Rubem Jr., Cadena e Arthur Neves. A princípio teremos essa parte política e institucional para ter tomada de decisão conjunta", informou.

Segundo Túlio, apesar do perfil técnico, não faltará experiência política no secretariado. "Todos que estão compondo de alguma maneira já participaram de algum governo e já têm experiência política. Evidente que o critério foi técnico mas a política nunca está afastada. Você tem aí bons quadros que vão conciliar essa parte política a parte técnica, que é o que interessa. Essa modelo exclusivamente político a gente já viu que não deu muito certo. Então a gente vai criar um novo modelo e ter uma interlocução aberta com todos, a gente vai atender a todos. Sem dúvida vai ser um grande trabalho e com uma forma bem republicana de se trabalhar".



Base de apoio na Alepe

"A gente depende da Assembleia para governar. Então, eu acredito que nós vamos ter essa base que está sendo e vai ser construída. E acredito que não teremos maiores dificuldades, n~]ao. A Assembleia está ciente do seu papel para que possa ajudar Pernambuco. A eleição acabou, todo mundo já foi eleito e agora a gente tem que partir para frente para construir Pernambuco sem as questões políticas. A gente tem que virar essa página”



*Com informações de Carol Brito



Veja também

Publicidade Legal - 02 de janeiro de 2023 - Editais e balanços