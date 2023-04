A- A+

General Kleber Nunes de Vasconcellos é o novo comandante militar do Nordeste Richard Fernandez deixa o CMNE para assumir o Departamento de Educação e Cultura do Exército

O general de Exército Kleber Nunes de Vasconcellos é no novo comandante militar do Nordeste. Ele sucede o também general de Exército Richard Fernandez Nunes, que esteve à frente do Comando Militar do Nordeste (CMNE) por um ano e sete meses, e deixa o cargo para assumir o Departamento de Educação e Cultura do Exército. A cerimônia de transição de cargos foi realizada no final da manhã desta segunda-feira (10), no pátio Pátria Brasil, do CMNE, no bairro do Curado, no Recife.

“Dou graças ao todo poderoso Deus dos exércitos por ter me iluminado o caminho e rogo que proteja essa tropa que tanto me fez vibrar a cada conquista e que conceda ao meu dileto amigo, o general Vasconcellos, e a sua querida família, uma chuva de bênçãos para que realize todos os seus sonhos nessa honrosa missão que agora se inicia”, disse o general Richard no discurso de despedida.

Ao ser nomeado para comandante militar do Nordeste, o general Vasconcellos, ainda como general de divisão, estava à frente da Primeira Divisão do Exército Mascarenhas de Morais, no Rio de Janeiro. Ele incorporou as fileiras do Exército em 1978, quando entrou para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em São Paulo.

“Os desafios são muitos. Começam por substituir o general Richard, que da minha geração é um dos oficiais mais brilhantes que o Exército tem, intelectualmente e em capacidade de produção, mas, além disso, o CMNE, por si só, é um desafio enorme. Primeiro, pela sua extensão e com uma complexidade muito regional e particular”, afirmou o general Vasconcellos.

O CMNE engloba 75 organizações militares, 51 tiros de guerra e 28 mil homens e mulheres que servem em oito do nove estados do Nordeste, do Piauí a Bahia – o Maranhão fica de fora. O general também lembrou que o maior desafio que o Exército brasileiro tem para os próximos dez anos é a instalação da Escola de Sargentos do Exército no Recife.

“Um projeto bilionário que vai depender muito de uma integração com a sociedade, com o empresariado e com os governos locais para que possa ter êxito. E eu vou estar à frente”, acrescentou.

O antecessor dele, o general Richard, é reconhecido não só pelos militares como a classe política, como uma das figuras-chave para que Pernambuco fosse escolhido para sediar a Escola de Formação e Graduação de Sargentos do Exército, que demandará investimentos da ordem de R$ 2 bilhões. O departamento de Educação e Cultura do Exército, que Richard passa a comandar agora, funcionará como autoridade patrocinadora da instituição de ensino militar que será construída em Pernambuco.

A cerimônia contou, entre outros, com a presença da governadora Raquel Lyra (PSDB), da vice-governadora Priscila Krause (Cidadania); do comandante do Exército, general de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva; do presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB); do presidente do TRE-PE, desembargador André Guimarães, além de deputados federais e estaduais.

