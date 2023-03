A- A+

General Richard Nunes, do CMNE, recebe Medalha do Mérito Eleitoral Frei Caneca, do TRE-PE Honraria é a principal comenda da Justiça Eleitoral em Pernambuco

O general do Exército Richard Fernandez Nunes, que está à frente do Comando Militar do Nordeste (CMNE), recebeu, nesta segunda-feira (20), a Medalha do Mérito Eleitoral Frei Caneca, do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). A honraria é concedida a pessoas e instituições que de alguma forma têm serviços prestados à Justiça Eleitoral brasileira e especialmente ao TRE-PE.

Antes da entrega da medalha, o presidente do TRE-PE, desembargador André Guimarães, listou os relevantes serviços do general prestados ao Exército e as ações que ele realizou no estado. O desembargador destacou, por exemplo, os projetos culturais, esportivos e sociais, como parceria do Exército local com o Criança Cidadã, voltado a crianças em situação de vulnerabilidade social.

Guimarães destacou, ainda, o papel importante que Nunes desempenhou para que a Escola de Formação e Graduação de Sargentos do Exército seja sediada no Estado. “A participação do general Richard para que o Estado de Pernambuco fosse escolhido como sede para esse megaprojeto foi capital”, pontuou.

No discurso de agradecimento, Nunes disse que desde o primeiro momento em que teve um contato mais estreito com Pernambuco só faz valorizar “esta terra que produziu tanta gente importante, culta e preparada” no meio intelectual e cultural. “Pernambuco é mesmo uma referência para qualquer brasileiro. Essa bandeira não é por acaso um marco tão simbólico para todos nós”, afirmou.

O general está deixando o CMNE para assumir a Diretoria de Educação e Cultura do Exército, setor que vai comandar a Escola de Sargentos. “A autoridade patrocinada da escola é o Departamento de Educação e Cultura, o CMNE é um facilitador. Eu estarei, então, como autoridade patrocinadora desse grande projeto de quase R$ 2 bilhões de investimentos, gerando emprego, renda, desenvolvimento socioeconômico. Nossa expectativa é que seja um modelo de sustentabilidade”, disse.

Natural do Rio de Janeiro, Nunes ingressou no Exército Brasileiro por meio da Escola Preparatória de Cadetes, em 1978. Em 1984, foi declarado aspirante a Oficial da Arma de Artilharia, na Academia Militar das Agulhas Negras. Além de cursos e estágios militares, ele graduou-se em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).

Veja também

Reconhecimento General Richard Nunes, do CMNE, recebe Medalha do Mérito Eleitoral Frei Caneca, do TRE-PE