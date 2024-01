A- A+

Geraldo Julio diz que não vai disputar eleição em 2024 e defende João Campos Com o nome especulado para vice, ex-prefeito diz que trabalhará pela reeleição do correligionário.

Com o nome especulado para a vice do prefeito do Recife, João Campos (PSB), o ex-prefeito Geraldo Julio esclareceu que "tomou a decisão de não disputar nenhum cargo nas eleições de 2024".

O socialista defendeu o legado de João Campos, a quem se refere como amigo na nota, e diz que vai "trabalhar intensamente pela reeleição" do correligionário. O gestor, inclusive, faz questão de dizer que o trabalho de João fez dele "o melhor prefeito do país".

"Informo que já tomei a decisão de não disputar nenhum cargo nas eleições de 2024. Estou muito feliz com o trabalho que o meu amigo João vem fazendo, que já fez dele o melhor prefeito do país, e o nosso compromisso é trabalhar intensamente pela sua reeleição", defendeu.

