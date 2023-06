Gestos para Humberto Costa e PSB: confira o que está previsto na agenda de Lula em Pernambuco

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá desembarcar em Pernambuco no início da tarde da próxima terça-feira (2). Na ocasião, ele vai se dirigir diretamente para o polo automotivo de Goiana, na Zona da Mata Norte, onde vai visitar as instalações da fábrica da Fiat.

No dia seguinte, ele terá uma agenda cercada de simbolismos. Por volta de 10h, Lula irá fazer o lançamento do programa Farmácia Popular no Compaz Eduardo Campos. O gesto repete o sinal do petista para o prefeito do Recife, João Campos (PSB). Na última agenda dele em Pernambuco, o presidente fez questão de fazer o lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no Geraldão, outro equipamento simbólico dos governos do PSB na capital pernambucana.

O relançamento também é um gesto para o senador Humberto Costa (PT), que lançou o programa na época em que era ministro da Saúde. Não é à toa que o chefe do Executivo escolheu, justamente, Pernambuco para fazer o lançamento.

À tarde, por volta das 15h, Lula fará a inauguração do campus do Instituto Federal de Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

