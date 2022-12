Governador Paulo Câmara recebe medalha Armando de Queiroz Monteiro Filho

A- A+

O governador Paulo Câmara (PSB) recebeu, na manhã desta quinta-feira (29), na sede da Folha de Pernambuco, a oitava edição da Medalha Armando de Queiroz Monteiro Filho, concedida pelo presidente do Grupo EQM, do qual a Folha de Pernambuco faz parte, Eduardo de Queiroz Monteiro. O governador recebeu a honraria pelos relevantes serviços prestados à frente do Governo do Estado de Pernambuco.

“Sinto-me muito honrado por estar aqui hoje recebendo a Medalha com nome do Doutor Armando Monteiro Filho, sabedor da responsabilidade de receber essa honrosa distinção. Quero agradecer a todos que fazem o Grupo EQM, a Folha de Pernambuco, pela maneira correta, profissional que sempre tratou as questões públicas do nosso governo”, disse o governador depois de receber a comenda.

Diretoria da Folha recebeu o governador Paulo Câmara e sua comitiva, na sede do jornal | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Paulo Câmara acrescentou que fecha um ciclo de oito anos e de muitos desafios de crises, mas de cabeça erguida. “Sabemos que fizemos um governo pé no chão, dentro das possibilidades, mas com muita gestão, muita responsabilidade e estamos deixando o estado equilibrado, com uma situação fiscal nunca vista nos últimos 30 anos”, afirmou.

O presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, antes de fazer a entrega da medalha ao governador, lembrou que Paulo Câmara foi apresentado pela primeira vez como candidato a governador por Eduardo Campos, numa festa da Folha de Pernambuco, na semana pré-carnavalesca, chamada “Imprensa que Vai”. “Foi aqui, nesse prédio de junto (onde funcionava a Folha), em que o governador Eduardo Campos saiu de uma van com o candidato dele, Paulo Câmara, naquele fevereiro de 2014”, lembrou o presidente do Grupo EQM.

Segundo Eduardo, a medalha é a continuação de uma saudação que o governador recebeu quando um grupo empresarial, em um restaurante da cidade, fez um grande reconhecimento à gestão dele. “Naquela oportunidade, eu disse que Volodymyr Zelensky, na condição de presidente da Ucrânia, recebeu o título de Pessoa do Ano pelo periódico britânico Financial Times e que nós tínhamos nosso Volodymyr Zelensky, que é Paulo Câmara”, relembrou.

Eduardo Monteiro destacou que o governador de Pernambuco enfrentou o governo Dilma Rousseff, a pandemia e a malquerença do atual governo federal . “No entanto, queiram ou não queiram os juízes, Paulo está entregando o estado em condições excepcionais em relação ao que recebeu quando assumiu o governo de Pernambuco. O que nós estamos fazendo aqui é justiça a um homem que dedicou o melhor da energia e da vida dele a Pernambuco”, explicou.

O governador Paulo Câmara integra o rol de personalidades a receber a Medalha Armando de Queiroz Monteiro Filho, uma honraria concedida anualmente pelo Grupo EQM a pessoas que vêm se destacando em diversas áreas em Pernambuco. Já receberam a Medalha nomes como o advogado Jair Pedrosa, os empresários José Américo Mendonça e Francisco Cunha, o deputado federal Tadeu Alencar, este último na condição de secretário da Casa Civil no Governo Eduardo Campos.

Além de Eduardo de Queiroz Monteiro, o governador foi recebido na sede da Folha de Pernambuco pelo diretor executivo, Paulo Pugliesi; a diretora administrativa do jornal, Mariana Costa; o diretor operacional José Américo Góis; a diretora de Marketing do Grupo EQM, Joanna Costa, a editora-chefe da redação, Leusa Santos. Também acompanharam o diretor do Grupo EQM, Domingos Azevedo; o assessor especial da Presidência do Grupo EQM, Joni Ramos; o advogado Renato Rissato; o empresário José Maria de Andrade, além dos colunistas e jornalistas da Folha, Carol Brito, Tarcísio Regueira, Edmar Lyra e Pupi Rosenthal.

Integraram a comitiva do governador Paulo Câmara o chefe da Assessoria Especial, Alexandre Gabriel; os secretários José Neto (Casa Civil), Eduardo Machado (Imprensa) e Marcelo Canuto, chefe de Gabinete.

