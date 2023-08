Governadora e prefeito se manifestam contra Romeu Zema pelas redes sociais

A- A+

As declarações do governador Romeu Zema (Novo), já recebidas como xenófobas, racistas e separatistas por políticos e figuras públicas da direita liberal à esquerda de várias partes do Brasil, gerou respostas não só do Consórcio Nordeste, que divulgou uma nota oficial. Mesmo integrando o grupo, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), fez questão de manifestar-se em suas redes sociais. O prefeito do Recife, João Campos (PSB), também registrou indignação com a postura do governador de Minas.

A governadora aproveitou o número limitado de caracteres do Twitter para ser breve e certeira, sem citar diretamente o nome de Zema.

“O Nordeste é parte da solução do País e deve receber atenção nas discussões federativas por tanto tempo de descaso e indiferença. Nossos pleitos não vão além do que é justo diante de uma construção histórica tão conhecida. Não construiremos o Brasil que sonhamos com mais desigualdade”, tuitou Raquel Lyra.

João Campos também correu para a mesma rede social logo pela manhã e fez dois posts. Em um deles, usou uma ilustração com o mapa do Nordeste sob a frase “Respeita meu Nordeste”, e postou:

“Nosso Nordeste é único. As paisagens são incríveis sim, mas bonito mesmo é perceber a força da nossa gente e a singularidade cultural da região. É reconhecer que somos berço de algumas das mentes mais brilhantes da Nação e origem da resistência política que sempre marcou a história do nosso país”.

Na continuação, o prefeito arrematou: “Com identidade marcante e capital intelectual diferenciado, o Nordeste é protagonista na reconstrução do futuro do Brasil. Não haverá frente alguma capaz de enfrentar a nossa luta para seguir transformando a nossa região e as conquistas do nosso povo”.

Marília Arraes também se posicionou

A ex-deputada federal e candidata ao Governo de Pernambuco nas últimas eleições, Marília Arraes(Solidariedade) foi bem mais direta, inclusive estendendo sua insatisfação ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que apoiou a ideia proposta por Zema de uma frente em defesa dos interesses econômicos dos estados do Sul e Sudeste.

“Zema e Leite são exemplos de um fascismo mal disfarçado, que trocou os coturnos pelo sapatênis, mas está sempre procurando desculpas pra destilar seus preconceitos. A ditadura teve os seus filhotes, o bolsonarismo também tem. A democracia vai vencê-los de novo”, tuitou Marília.

