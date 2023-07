A- A+

Governadora lança Programa Morar Bem para famílias com renda de até 2 salários mínimos Pernambuco é o primeiro do Norte-Nordeste a aderir às políticas habitacionais definidas pela União

A governadora Raquel Lyra (PSDB) lançou no início da noite desta segunda-feira, auditório do Cais do Sertão, no Bairro do Recife, o Programa Morar Bem, uma versão local do Minha Casa Minha Vida, O Estado é o primeiro do Norte-Nordeste a aderir às políticas habitacionais definidas pelo atual Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Executivo estadual vai subsidiar R$ 20 mil por família com renda mensal de até dois salários mínimos, evitando que elas precisem dispor da entrada para o financiamento. O imóvel tem valor estimado em R$ 190 mil. E o cadastro já pode ser feito através do site da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab).

A família vai preencher os dados e escolher o local do imóvel. Terá de comprovar renda, ser moradora do Estado e não possuir imóvel. Com o cadastro aprovado, o crédito fica garantido pela Caixa Econômica Federal.

Segundo a Secretaria Nacional de Habitação (SNH), Pernambuco tem um déficit habitacional de 320 mil moradias. Em uma primeira etapa vai dispor de R$ 200 milhões garantidos através do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (Fnhis)

"O Governo do Estado estruturou uma política habitacional garantindo recursos para que ela possa ser feita. Essas pessoas (que serão beneficiadas) não tinham condições de dar entrada no imóvel. E aí a família assume a parcela que é normal de aluguel, algo em torno de R$ 350 a R$ 400, garantindo o círculo vicioso de construções em Pernambuco, permitindo gerar emprego e renda e permitindo que a população mais vulnerável tenha acesso a sua moradia", destacou a governadora.

Participaram do evento secretários de Estado, os prefeitos de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, e de Santa Cruz do Capibaribe, Fábio Galvão, os deputados estaduais Antõnio Moraes (PP), Luciano Duque (Solidariedade) e Mário Ricardo (Republicanos), além de representantes da Fiepe, Ademi, Cbic e outras entidades.

Veja também

Espaço Nasa espera que amostra de asteroide Bennu permita encontrar 'precursores' da vida