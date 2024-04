A- A+

Governadora Raquel Lyra comemora inauguração de Estação Elevatória da Adutora do Agreste Evento acontece hoje (4), em Arcoverde, com presença do presidente Lula

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, publicou em sua conta no X (antigo Twitter), na manhã desta quinta-feira (4), sobre a inauguração da Estação Elevatória de Água Bruta - Ipojuca, na cidade de Arcoverde, no Sertão do Estado. A inauguração vai acontecer no fim da manhã, com a presença do presidente Lula.

Mais água para seis cidades do Agreste de Pernambuco! Hoje vamos inaugurar a Estação Elevatória da Adutora do Agreste em Arcoverde, que vai permitir triplicar a vazão, de 200 para 600 litros por segundo. pic.twitter.com/tvTSEwnJHY — Raquel Lyra (@raquellyra) April 4, 2024

Na postagem, a governadora enfatizou que a nova estação da Adutora do Agreste, que objetiva levar água do Rio São Francisco para 68 cidades do Agreste pernambucano, vai permitir a triplicação da capacidade de vazão, que vai passar de 200 para 600 litros por segundo.

Ainda de acordo com Raquel Lyra, o equipamento vai possibilitar a diminuição do racionamento da água em seis cidades do Agreste: Alagoinha, Arcoverde, Belo Jardim, Pesqueira, Sanharó e Tacaimbó.



O sistema

De acordo com o Governo Federal, o projeto é o maior sistema integrado de adutoras de abastecimento humano do Brasil, e, ao final da implantação, vai ter 1.500 km de adutoras que vão abastecer o Agreste de Pernambuco com um volume de 4 mil litros de água por segundo.

A Estação Elevatória de Água Bruta - Ipojuca faz parte da primeira etapa de implantação do sistema, que tem previsão para ser finalizada em 2026, quando passará a abastecer 23 municípios e cerca de 1,3 milhão de pessoas. A segunda etapa do projeto está em fase de contratação, e o governo estima que, quando o sistema for concluído, vai beneficiar 2 milhões de habitantes.





Veja também

Caso Robinho Amigo de Robinho nega estupro, mas admite que vítima passou mal 'por causa da bebida'